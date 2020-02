Bjarne vandt et hus: Nu skal han selv rive det ned

Familien har ikke penge til at prøve sagen i Højesteret, og derfor er der intet at stille op for den ulykkelige sommerhusejer

Et årelangt slagsmål om et sommerhus på den lille ø Rønnen er nu endelig slut.

75-årige Bjarne Quistgaard kaster håndklædet i ringen, efter at han mandag har tabt en ankesag i Østre Landsret. Retten fastholdt, at ø-ejeren skal rive sit sommerhus og de dertilhørende tre småbygninger ned.

Husene har ellers været i familien, siden de vandt en konkurrence i Politiken i 1954, der udlovede boligen på den mennesketomme ø i Isefjorden mellem Holbæk Havn og Tuse Næs.

Her 65 år senere slutter eventyret. Et eventyr, der for Bjarne Quistgaard har udviklet sig til et mareridt.

Rønnen er cirka 200 meter lang og omtrent 70 meter på den bredeste del. Foto: Rasmus Quistgaard

Raser over beslutning

Sommerhuset strider nemlig mod lovgivningen om strandbeskyttelse, der indeholder et forbud om bebyggelse mindre end 100 meter fra kysten.

Bjarnes hus, der blev bygget af Politiken i 1953 og ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, skal have en 'særlig grund' til at få en dispensation.

- Derfor må Politiken jo tage sit ansvar, når de har bygget huset ulovligt og udlovet det i en konkurrence. Nu står vi med en kæmpe regning for at rive huset ned og bortskaffe alle materialer, tordner Bjarne Quistgaard.

Ud over den økonomiske lussing, som familien Quistgaard kan se frem til, er der også alvorlige problemer med at få byggematerialerne væk fra øen, uddyber han.

- Der er meget lavvandet rundt om øen, hvilket rejser problematikken for os med at få alting fjernet, fordi vi ikke kan leje en større båd til at sejle materialerne væk. I gamle dage var der jo en bro, men den er væk nu.

Familien Quistgaard var på forsiden, da de første gang besøgte øen Rønnen. Tiårige Bjarne er nummer to fra venstre. Foto: Politiken

Da det blev klart for Naturstyrelsen, at sommerhuset på Rønnen var opført i strid med bestemmelsen om strandbeskyttelse, valgte de efterfølgende at give Bjarne Quistgaard dispensation to gange.

Men da familien i 2015 søgte samme dispensation, nægtede styrelsen prompte. Fem års opslidende kamp for at få omstødt beslutningen blev mandag endegyldigt tabt.

- Det er frustrerende for os. Det er den lille mand, som bare bliver tromlet over af systemet. Det er en uoverstigelig opgave at løse det for os både praktisk og økonomisk, lyder det fra en skuffet Bjarne Quistgaard.

Politiken nægter ansvar

Ekstra Bladet har tidligere været i kontakt med Politikens chefredaktør, Christian Jensen. Han mente ikke, at Politiken har ansvaret for det ulovligt opførte hus, selvom det var Politiken, der i sin tid byggede det og brugte det som gave i en konkurence.

- Efter 65 år anser jeg det for at være en sag mellem ejerne og Naturstyrelsen, fastslog Christian Jensen.

- Men har Politiken ikke et moralsk ansvar, når det var jer, der byggede det, og nu skal familien måske betale for at rive det ned?

- Jeg håber alt det bedste for familien, men efter 65 år må det være en sag mellem ejerne og Naturstyrelsen, lød det fra chefredaktøren.

Familien Quistgaard venter nu på at få datoen for, hvornår deres feriebolig skal være fjernet fra Rømmen.