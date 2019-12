Bjerge af krudt på nedlagt flyveplads

Næsten al fyrværkeri der fyres af i Danmark i nytåret, bliver opbevaret på den nedlagte flyvestation i Vandel mellem Vejle og Billund.

I efterårets løb er op mod 400 store, fyrre fods kinesiske containere via havnene i Aarhus og Hamborg blevet kørt til det tidligere militære område. Her blive de stablet i høje stakke på det kæmpemæssige, indhegnede areal.

På lager i hangar

En stor del af krudtet bliver efterfølgende fordelt og opbevaret bag tykke betonvægge i de gamle NATO-hangarer, som stadig står fuldt intakte på flyvestationen.

Mange krudtfirmaer har lejet en eller flere hangarer for at være sikker på, at batterier, raketter og bomberør står sikkert bag lås og slå, indtil nytårskrudtet må fyres af til og med 1. januar.

Bjerge af krudt

Alene den nordjyske importør, Fyrværkerieksperten med domicil i Thisted, tegner sig for omkring 17.000 kubikmeter, som bliver placeret på firmaets plads i Vandel, fortæller Dansk Industri.

Det svarer til 250 containere. Hertil kommer omkring 125 andre containere - eksempelvis fra en anden storimportør, T. Hansen.

Stigende krudtsalg

Men selv om det i disse dage svirrer med krav om forbud på grund af afskydningerne på Nørrebro, ser branchen positivt på udviklingen i salget fra år til år.

- Der er mere gang i salget, end jeg regnede med, siger den østjyske fyrværker Henning Petersen, Fyrværkerigården ved Vejle.

- Jeg vil tro, vi øger med ti procent i år lige som sidste år.

Han anslår, at firmaet i år omsætter op mod 15 tons fyrværkeri.

I følge Sikkerhedsstyrelsen køber danskerne i år fyrværkeri for i omegnen 415 mio. kroner. Hertil skal lægges ukendte mængder af ulovligt importeret fyrværkeri.