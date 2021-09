Bjergged stanger bjørn ihjel

En obduktionsrapport antyder, at en bjørn er blevet stanget ihjel af en bjergged i Canada

Situationen tog en uventet drejning, da en bjørn gik til angreb på en bjergged i Canada.

I stedet for at ende som bjørnefoder, formåede bjerggeden nemlig i selvforsvar at stange bjørnen til døde.

Det skriver The Guardian.

Gennemborende horn

En obduktionsrapport af bjørnen viser, at den blev dræbt, da bjerggedens horn gennemborede bjørnen under armene og i nakken.

- Når en bjørn angriber, fokuserer den ofte på hovedet, den bagerste del af nakken og skulderne af byttet. Et sådant angreb kommer ofte oppefra, forklarer David Laskin, der arbejder for Parks Canada, til The Guardian og fortsætter:

- Bjerggedens forsvar vil være at bruge sine skarpe horn.

Ikke første gang

Liget af bjørnen, som blot vejede 70 kilo, blev opdaget af en forbipasserende vandrer i starten af september.

- Bjørne, der går til angreb på bjerggeder, er relativt almindeligt. Men dette tilfælde er det første, mine kolleger og jeg har set, siger David Laskin og forklarer videre, at der dog findes andre eksempler på bjerggeder, som har dræbt bjørne i selvforsvar.

- Men du finder sjældent tilfælde, som er dokumenteret som dette, siger han.