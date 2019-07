Bjørn efter hudløst ærligt indlæg: - Jeg har været vildt bange

Efter at have været i fertilitetsbehandling fik Bjørn Vestergaard Barfoed og hans hustru Valdemar i 2016

15. april 2019 skrev 36-årige Bjørn Vestergaard Barfoed et hudløst ærligt indlæg på sin blog.

Et indlæg, han havde været hunderæd for at offentliggøre: 'Det er en meget ærlig beretning, som jeg har været vildt bange for at fortælle … Det er samtidig en utrolig vigtig del af at forstå den rejse, jeg er på med podcasten...'

Sådan indledte Bjørn Vestergaard Barfoed sit blog-indlæg.

Et af de spørgsmål han nemlig oftest bliver stillet er: 'Hvorfor startede du egentlig din podcast: Rollemodellerne?'

- Hvis man kigger bag facaden. Bag den store bil og det store hus, så ser du også nogle mennesker, der har gjort nogle rigtige ting i deres liv, som gør, at de har opnået succes. Oftest når folk tænker på succes, så har de nogle ideer om, at det handler om rigdom … Men for mig er succes egentlig bare at leve et liv på de præmisser, som du selv drømmer om, siger Bjørn Vestergaard Barfoed om baggrunden for sin podcast 'Rollemodellerne'.

Svaret på spørgsmålet bunder i en helt særlig stund en juni-dag i 2016 - mere præcist klokken 2.02 om natten - hvor Bjørn Vestergaard Barfoed og hans 36-årige hustru blev forældre til lille Valdemar.

- Et stort mirakel, understreger Bjørn Vestergaard Barfoed og tilføjer:

- En fuldstændig ubeskrivelig lykkefølelse.

Lægens hårde dom

Skruer man tiden tre år tilbage til en ellers smuk forårsdag i 2013 modtog Bjørn Vestergaard Barfoed en besked, der kan tage modet fra selv de tapreste mænd: 'Bjørn, vi har fået tallene fra dine tests, og resultaterne er meget klare - du har stærkt nedsat sædkvalitet, og det er meget usandsynligt, at du nogensinde bliver far til dine egne børn'.

- Det var en meget hård besked - både for min hustru og mig selv. Vi var bange. For ville vi nogensinde lykkes med at blive forældre til vores egne børn, husker Bjørn Vestergaard Barfoed.



Samtidig fortæller han, at han også er født som en ukuelig optimist. Og lægens hårde dom fremprovokerede derfor en trodsreaktion hos Bjørn Vestergaard Barfoed:

- Det kunne godt være, den pågældende læge, der gav dommen, ville få ret. Men jeg vidste også godt, at jeg ville afsøge alle muligheder, der eksisterede, inden jeg var klar til at opgive drømmen om at blive forælder.

- For vi mennesker er - i meget højere grad, end vi rent faktisk er klar over - i stand til at slå oddsene, siger han.

Rutsjebane

- Hvad gjorde I så?

- Vi gik både den traditionelle vej, men også den alternative.

- Vi gik i fertilitetsbehandling på Rigshospitalet og sidenhen på Hvidovre Hospital, hvor vi var så heldige at få vores søn, Valdemar.

- Den alternative vej var for eksempel infrarød stråling. Vi prøvede også akupunktur på en privat fertilitetsklinik. Samtidig forsøgte vi selvfølgelig også at ændre vores livsstil i sådan en grad, at det kunne øge vores chancer, siger Bjørn Vestergaard Barfoed.

- Det lykkedes trods alle odds at blive forældre i 2016 - hvor stort var det?

- Fuldstændig ubeskriveligt.

- Det er ikke nemt at modtage sådan en dom. Og det er enormt hårdt at være i et fertilitetsforløb. For manden bliver ikke taget særligt godt i hånden gennem sådan et forløb.

- Det er en følelsesmæssig rutsjebane at være i fertilitetsbehandling.

- Vi havde desværre også nogle rigtig negative oplevelser undervejs: Vi følte decideret, at systemet modarbejdede os af ressourcemæssige hensyn. Vi skiftede derfor undervejs til en privat fertilitetsklinik, inden vi til sidst valgte Hvidovre Hospital.

- Det er enormt hårdt at være i, og desto større var forløsningen, da vores søn kom til verden. Vi så et mirakel med vores egne øjne. Det var så stor en lykkefølelse.

Podcast om rollemodeller: En gave til Valdemar

Den altoverskyggende mission er at give sønnen Valdemar mulighed for at lære af de mest succesfulde mennesker herhjemme - sådan beskriver Bjørn Vestergaard Barfoed formålet med sin podcast: 'Rollemodellerne'.

En podcast-serie der blandt andet har sat store personligheder som den succesrige iværksætter Lars Seier, den prisvindende skuespiller Carsten Bjørnlund og den tidligere landsholdsspiller William Kvist i stævne.

- Rollemodeller har også spillet en markant rolle i den proces, min kone og jeg har været igennem for at få vores søn, indleder Bjørn Vestergaard Barfoed.

- Hvordan kan jeg sørge for, at min søn får de bedst mulige forudsætninger for at skabe succes i sit eget liv? Det gik op for mig: Vi kan lære rigtig meget af andre menneskers succes.

- Når han (Valdemar, red.) en dag skal træffe de store valg i livet, så vil jeg være sikker på, at jeg har gjort alt, der overhovedet var muligt, for at klæde ham bedst muligt på til det komplekse liv, der venter, siger Bjørn Vestergaard Barfoed, der startede sin podcast-serie for to-et halvt år siden, og som i dag har haft mere end 30.000 lyttere.

Et con amore-projekt

- Alt det vi har været igennem … Kan vi godt se som modgang. Men det er samtidig også blevet en stor gave … For vi lykkedes jo med det. Vi har så meget kærlighed til vores søn, og det har betydet så meget for os at klare os igennem det her forløb, vi giver ham så meget kærlighed, simpelthen fordi vi er så enormt lykkelige over, han er kommet til verden, siger Bjørn Vestergaard Barfoed.

Bjørn Vestergaard Barfoed startede ud i det små, men podcast-projektet om nutidens rollemodeller udviklede sig hurtigt og blomstrede op. Pludselig sad han og interviewede iværksætter Lars Seiers i hans personlige suite på Hotel d’Angleterre i det indre København.

Det er og har altid været en con amore-projekt, fortæller Bjørn Vestergaard Barfoed, der til daglig arbejder som marketing manager.

Men tilblivelsen af 'Rollemodellerne', som allerede tæller to sæsoner, har været en vanvittig personlig rejse, understreger han.

Store personligheder, der går efter deres drømme, noget af det mest inspirerende, mener Bjørn Vestergaard Barfoed.

Med det kæmpe forbehold 'at alle gæster har været utroligt mindeværdige og delt mange livsvigtige og kloge råd omkring deres succes', så mindes han især et interview med den succesrige iværksætter Jakob Jønck (manden, der blandt andet stod bag løbe-app'en Endomondo, der i en stor handel blev solgt videre til det amerikanske sportsbrand Under Armour i 2015, red.)

- Vi snakkede meget om den kamp, han har været igennem for at nå hertil - og de ofre, han har måttet lave undervejs. Det interview står især ud for mig, fordi vores børn også kom til at spille en stor rolle i snakken og ikke mindst den verden, vi efterlader til dem, siger Bjørn Vestergaard Barfoed.

Det er kærligheden og passionen, der driver værket. Bjørn Vestergaard har derfor ikke nogen indtjening på podcast-projektet.

