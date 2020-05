Bjørn følger efter 12-årig

En italiensk families vandretur i det nordlige Italien tog søndag en dramatisk drejning, skriver CNN.

Familien Calliari var på udflugt til bjergene Trentino-regionen, da 12-årige Alessandro kom ud for en oplevelse, der nok ville få mange til at gå i panik og tage benene på nakken.

Mens Alessandro samlede grankogler fulgte en brun bjørn nemlig efter ham, hvilket hans stedfar, Loris Calliari, fangede på video og sidenhen har delt med resten af internettet, der ikke ligefrem kan siges at tage det lige så køligt som hovedpersonen selv gjorde.

Så sejt

I optagelserne ses det hvordan Alessandro i roligt tempo nærmer sig sin stedfar, mens bjørnen følger tæt efter ham. Samtidig har Alessandro overskud til at bede sin stedfar om at forevige situationen.

- Jeg så, at den bevægede sig, og sagde derfor til ham, at han skulle gå langsomt og være forsigtig mens jeg tog et billede.

- Først var jeg nervøs, men så lagde jeg mærke til, at bjørnen ikke var skræmt eller opførte sig derefter, så jeg tog det roligt, fortæller Loris Calliari, der tilføjer, at drengens mor og bedstemor ikke tog det lige så roligt.

Alessandro tog det derimod i stiv arm, og havde oven i købet overskud til at kommentere situationen med et 'det her er så sejt'.

At Alessandro tog den ellers potentielt farlige situation med ophøjet ro, er ikke tilfældigt. For en måneds tid siden så familien nemlig en youtube-video, der handler om hvad man skal gøre, hvis man møder en bjørn i naturen.

- Så han var forberedt, lyder det fra Loris Calliari.