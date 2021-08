Blå lemmer får politi til at nære mistanke om forgiftning

Syv mennesker er nu blevet syge, efter de har indtaget mad og drikke fra køkkener ved Darmstadt Technical University i Tyskland. Politiet nærer derfor mistanke om, at de kan være blevet forgiftede.

Det skriver The Guardian.

I følge Hesse Politi har flere studerende og universitetsmedarbejdere oplevet kvalme, og at deres lemmer blev blå, efter de har brugt køkkenfaciliteterne og en maskine med drikkevarer ved Institute of Materials Science mandag 23. august.

En i livsfare

Ingen er døde, men en 30-årig studerende var kortvarigt i livsfare og blev stabiliseret på Darmstadt Hospital mandag aften. I alt er seks personer blevet behandlet ved Darmstadt Universitet.

En drabspatrulje kaldet Licht (lys, red.) med 40 efterforskere er sat på sagen.

- Efterforskningen kører på fuld hastighed, og politiet gør alt for at identificere gerningsmanden, lyder det fra statsanklageren i Darmstadt.

De har mistanke om, at flere fritstående mælke- og vandflasker er blevet kontamineret i løbet af weekenden.

Ikke et uheld

En anonym efterforsker har udtalt til avisen The Bild, at det kan udelukkes, at flaskerne er blevet kontamineret ved et uheld.

De studerende og universitetsmedarbejdere er nu blevet anbefalet kun at drikke og spise varer, som de selv har købt og medbragt.

Politiet har identificeret giften, men kan endnu ikke navngive den, mens eftersøgningen af gerningsmanden pågår. Ifølge efterforsker Robert Hartmann kan giften være dødelig.