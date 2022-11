Black Friday kunne ikke få danskerne tidligt op

Det er mørk, det regner og den store parkeringsplads foran Elgiganten, Jysk og BR i Kolding er gabende tom.

Klokken er 06.54 og om seks minutter åbner dørene til årets helt store tilbudsdag.

Men det er tydeligt, at danskerne stadig ikke har taget det amerikanske sove-ude-foran-butikkerne-shop-amok-gen til sig.

Trods det sætter Black Friday år efter år rekorder, når man kigger på Dansk Erhvervs analyser.

Ekstra Bladet var på plads i Kolding, da startskuddet lød, og fik talt med nogle af de danskere, som var ude for at hive tilbud hjem.

Årets bedste dag

Det er langt fra alle butikker, som har taget Black Friday til sig, men en af de butikker, som i den grad har råbt højt om gode tilbud, er Elgiganten.

Annonce:

- For os er Black Friday klart den største begivenhed på året. 27. december kan besøgsmæssigt måle sig med i dag, men her får vi også en masse retur, som skal ombyttes, så det er jo ikke det samme, siger Christian Fisker, varehuschef i Elgiganten Kolding.

Noah Rasmussen og lillebror Mads Rasmussen var blandt de morgenfriske, som besøgte Elgiganten klokken 7.00 sammen med deres bedstefar.

Om det var udsigten til en ny telefon, der havde fået to unge knægte så tidligt op, er uklart, men for drengene var Black Friday en vigtig dag.

- Vi skal være de første til at have de gode tilbud, siger Noah Rasmussen.

De to drenge fra Hedensted var mødt op foran Elgiganten før 07 på Black Friday. Der skulle nemlig forhandles om en ny telefon på årets helt store tilbudsdag

En helt uge i sort

En af årsagerne til, at der ikke stod flere hundrede mennesker i kø fredag morgen, er, at Black Friday i større grad er blevet til Black Week.

Annonce:

- Det er tydeligt at se, at danskerne har jagtet tilbud hele ugen, men færre har siddet klar til at turbo-shoppe om fredagen, selvom det stadig er den mest travle handelsdag, siger Henriette Dunkjær Andersen, Head of Sales hos Nets Group og påpeger, at Black Friday dog stadig er den klart største handelsdag i perioden.

Og selvom der har været en hel uge at shoppe i, var det stadig fredag morgen, de to 19-årige kvinder Caroline Bonefeld og Anne Wolmar havde bevæget sig ud i Kolding Storcenter.

Begge som store fan af tilbudsdagen, og de bruger den hvert år.

- Vi får altid købt noget på selve fredagen, men det er da lidt ærgerligt, at det faktisk starter en hel uge før, siger Anne Wolmar.

- Det er mest julegaver, jeg går efter i dag, siger Caroline Bonefeldt.

Alle aldre

Da klokken efterhånden nærmer sig ni, er stemningen i Kolding anderledes. Parkeringspladsen begynder at blive fyldt op, og danskere kommer gående med poser i begge hænder.

Det er både unge, ældre, småbørnsforældre og folk med uniform, som nærmest løber rundt for at nå det inden arbejde.

Midt i trafikken kommer 66-årige Ingelise Larsen gående med en vogn.

Annonce:

Hun skal ikke gå glip af et godt tilbud - også selvom Black Friday er elsket at hade for mange.

- Det må de om. Jeg bruger det hvert år, siger Ingelise Larsen.