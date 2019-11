Black Friday: Sådan vinder du priskampen

LIGE NU: Chat med eksperterne fra PriceRunner om Black Friday

Hvis danske forbrugere i dag og de næste par dage føler sig voldsomt rundtossede over de mange tilbudspriser under Black Friday og Cyber Monday, er der en ganske god grund til det.

For udover at der er mange produkter at vælge imellem, så er det ofte som at være med i et lotteri, hvis du skal finde et rigtigt godt tilbud.

Svært at gennemskue

En aktuel analyse af flere end 30.000 priser fra 47 forretninger, som prisportalen PriceRunner har lavet, afslører, at næsten 15 procent af alle produkter er steget med mindst 10 procent siden 1. september.

- Og det betyder, at den rabat, du ser, ikke er ensbetydende med, at du gør en god handel på selve dagen.

- Det er svært for den enkelte forbruger at gennemskue, siger Maria Liljeqvist, seniorjurist fra Forbrugerrådet Tænk, til Ekstra Bladet.

- Hvad er så det bedste trick til at vide, om man gør en god handel?

- Vi anbefaler, at man går ind på PriceRunner og tjekker historikken måske op til seks måneder eller et helt år tilbage.

- For så kan man jo se, om varens pris måske har været lige så god på et andet tidspunkt end lige præcis på Black Friday.

Ifølge analysen fra PriceRunner gemmer der sig da også gode tilbud i tilbudsjunglen. Således forventer portalen, at prisen på op mod 20 procent af alle produkter i de testede forretninger nedsættes med i gennemsnit op til 18 procent.

Styrelse advarer mod falske varer under Black Friday

Kan den byttes?

Forbrugernes udfordringer handler dog om mere end rabatter, advarer Maria Liljeqvist. Ens rettigheder betyder også meget for, om man ender med at gøre en god handel.

- En mindre butik kan for eksempel godt skrive, at den her vare kun kan byttes i otte dage. Eller fordi det er en udsalgsvare, så er der andre regler for at bytte den. Måske kan den slet ikke byttes.

- Så du skal tjekke, hvad dine rettigheder er i den enkelte butik. Og så overveje om du stadig ønsker at købe varen i den butik.

Også på internettet skal man passe på, hvis man vil handle på for eksempel Black Friday. Få her råd til sikker onlineshopping. Producer: Lasse Brøndal

- Så det kan give nogle problemer for dem, der køber ind til julegaver?

- Hvis man køber en julegave på Black Friday, kan det betyde, at du hverken kan bytte den eller få pengene tilbage. Derfor er det også vigtigt, at dine rettigheder er skrevet ned for eksempel på kvitteringen, så du senere kan gå tilbage. Også efter jul.

- Hvordan beskytter man sig bedst, når man handler på nettet?

- Den store forskel er, om du handler inden for eller uden for EU. For hvis du handler inden for EU, har du som udgangspunkt 14 dages returret. Handler du uden for EU, skal du passe på, fordi der kan komme told og moms oveni varens pris. Og så har du slet ikke de samme rettigheder, som når du handler i EU.

- Man skal også tjekke de enkelte hjemmesider for at se, om de virker troværdige. Har de et e-mærke eller et cvr-nummer? Kan du komme i kontakt med virksomheden? Har hjemmesiden et troværdigt sprog eller er den fyldt med dårlige oversættelser?

- Hvis du på nogen måde er i tvivl, om den her hjemmeside er fup, så lad være med at handle på den.

- Hvad med returforsendelser? Hvem skal betale for dem?

- Det skal køberen ofte. Men her kan være forskellige vilkår fra hjemmeside til hjemmeside, lyder rådet fra Maria Liljeqvist.

