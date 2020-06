Black Lives Matter Danmark startede indsamling uden bankkonto

Store demonstrationer, kontroversielle udtalelser og flere tusinde indsamlede kroner.

Black Lives Matter Danmark har i flere uger skabt forsider på godt og ondt, og i dag kan Ekstra Bladet fortælle, at den store pengeindsamling, der har foregået sideløbende med demonstrationerne, på intet tidspunkt har været tilknyttet en konto i foreningen.

Det viser en aktindsigt fra Indsamlingsnævnet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Foreningen har ikke en konto

Tidligere på måneden kunne Ekstra Bladet fortælle, at pengeindsamlingen til Black Lives Matter Danmark ikke var registreret i Indsamlingsnævnet og derfor brød indsamlingsloven.

8. januar sendte Indsamlingsnævnet således et brev til organisationens frontperson, Bwalya Sørensen, med en deadline for tilmelding af MobilePay-indsamlingen.

Over en uge senere skriver Bwalya Sørensen en mail til Indsamlingsnævnet og forklarer, at hun som arrangør og frontperson for den frivillige forening Black Lives Matter ikke havde regnet med, at indsamlingen skulle blive så stor.

'Vi har bedt folk stoppe med at sende penge men de blev ved og det hele var meget intenst indtil vi sluttede 5 demo i 10 dage,' skriver hun tilføjer, at hun gerne vil have en tilladelse med tilbagevirkende kraft.

I mailen står det også klart, at foreningen Black Lives Matter Danmark ikke har en officiel bankkonto, som pengene er gået ind på, men at de derimod har benyttet sig af 'Mobilepay Box'.

Ord fra omstridt talsperson: Bwalya Sørensen Demonstration foran Christiansborg, 1. juni Bwalya Sørensen opfodrer publikum til at råbe ’lock him/her up’ om Inger Støjberg, Mattias Tesfaye og Pernille Vermund. - Det var lige der, at jeg fik allermest respons fra demonstranterne. Det kan jeg godt sige dig, sagde Bwalya Sørensen til Berlingske. Demonstration i København, 7. juni Der var retningslinjer om, at hvide ikke måtte råbe visse slagord eller give interview til pressen. Bwalya Sørensen ville dele sorte og hvide op. - Flyt jer venligst. Flyt jer. Hvide mennesker - stil jer her, sagde Bwalya Sørensen blandt andet ved demonstrationen ifølge avisen B.T. - Vi vil gerne have 'black people' op foran ved bannerne. Vi ved godt, at der har været forargelse omkring det, men vi er ligeglade. Angreb på Amnesty, 9. juni - Amnesty har kun hvide ansatte. Ingen bare halvt brune, sagde Bwalya Sørensen til netmediet Solidaritet. Amnesty International havde arrangeret en demonstration, som senere viste sig at være samme tid som en Black Lives Matter-demonstration. Amnesty bad Bwalya Sørensen om at rykke sin demonstration. Amnestys ageren var udtryk for 'hvidt overherredømme, racisme og misogynistisk svineri for at sige det mildt', forklarede Bwalya Sørensen til Solidaritet. Blæser på ulovlig indsamling, 10. juni En indsamling til Black Lives Matter er i strid med loven, og Bwalya Sørensen har gjort det med åbne øjne. - Det er civil ulydighed. Det er sådan, det ser ud, sagde Bwalya Sørensen til Radio4. Hun vil ikke svare på, hvor mange penge der er samlet ind, og hvad de er brugt på. Vis mere Luk

Alle med MobilePay kan indbetale til en Box, og det smarte er, at indbetalingerne ikke bliver blandet sammen med kassemesterens privatøkonomi.

Men som Ekstra Bladet tidligere har fortalt, vil man, når man overfører penge til Black Lives Matters kasser, ikke kun finde Bwalya Sørensen som 'kassemester' på disse.

Registreret som kassemester stod nemlig også en Susanne Langer Bang, der fortalte Ekstra Bladet, at hun var blevet kontaktet af sin nære ven Bwalya Sørensen, der bad hende hjælpe med administrere en af boksene.

Susanne Langer Bang har ifølge hende selv løbende overført pengene til Bwalya Sørensen.

'Jeg har fuld tillid til Bwalya og holder sindssygt meget af hende,' sagde Susanne Langer Bang til Ekstra Bladet i starten af måneden.

Vil bruge opsparingskonto

16. juni havde Indsamlingsnævnet telefonisk kontakt med Bwalya Sørensen, der oplyste, at hun er i gang med at få oprettet en konto til foreningen.

Ifølge et notat, som Ekstra Bladet har fået indsigt i, oplyste Bwalya Sørensen samtidig, at hun i forvejen har en opsparingskonto, der står tom, og som hun ikke bruger til noget.

Da indsamlingsloven kræver, at de indsamlede midler sættes ind på en konto, som udelukkende bruges til indsamlingen, men ikke sætter nogle krav til, hvilken type konto der er tale om, vurderede Indsamlingsnævnet, at Bwalya Sørensen kan bruge sin opsparingskonto.

I det samme notat står der, at der er fremsendt en ansøgningsblanket, som Bwalya Sørensen vil udfylde hurtigst muligt.

Tidligere på måneden kunne Ekstra Bladet ikke få fat i Bwalya Sørensen, men har i denne omgang været i kontakt med hende.

Da hun dog ikke ønsker at kommentere på sagen, er det stadig uvist, hvor mange penge der er indsamlet, og om foreningen Black Lives Matter Danmark overhovedet har nogle vedtægter eller en bestyrelse.