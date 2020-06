Black Lives Matter-indsamling bryder loven

I Danmark skal alle indsamlinger pånær indsamlinger til store politiske partier og ved møder og gudstjenester indberettes til Indsamlingsnævnet under Civilstyrelsen.

Indsamlingen må foretages af en juridisk person (altså offentlige og private institutioner og foreninger og lignende) eller mindst tre privatpersoner, der tilsammen danner en komité.

For at tilmelde sin indsamling skal man udfylde en blanket via Indsamlingsnævnets hjemmeside.

Alt dette for at kunne føre regnskab med, hvordan pengene bliver forvaltet.

Der skal nemlig aflægges og indsendes et regnskab til Indsamlingsnævnet senest 6 måneder efter indsamlingens afslutning.

Hvis der indsamles mere end 50.000 kr., skal regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Anmeldelsespligt

§ 3. En indsamling skal anmeldes til Indsamlingsnævnet, inden indsamlingen iværksættes, jf. dog § 4, stk. 1. Ved anmeldelse af en indsamling skal formålet med indsamlingen anføres.

Stk. 2. Når indsamlingen er afsluttet, skal der indsendes regnskab herfor til Indsamlingsnævnet, jf. dog § 4, stk. 1.

Kilde: Indsamlingsloven