Blackstone trækker sig: Kæmpe handel aflyst

Kapitalfonden Blackstone trækker sig fra handlen med Frederiksberg Boligfond.

Det oplyser Frederiksberg Boligfond i en pressemeddelelse.

Boligfonden indgik i december 2018 en omstridt aftale med kapitalfonden Blackstone, der købte ejendommene Den Sønderjyske By, Svalegården og Peter Bangs Hus på Frederiksberg.

Efterfølgende er der mellem Frederiksberg Boligfond og en række lejere i Den Sønderjyske By opstået en retlig tvist omkring et gammelt skøde fra 1932, der betyder, at ejendommene i tilfælde af salg skal handles til den oprindelige pris.

Den Sønderjyske By på Frederiksberg. Foto: Mogens Flindt.

I lyset af usikkerheden om, hvornår denne tvist kan afgøres, har Frederiksberg Boligfond og 360 North, der repræsenterer Blackstone, lavet en aftale om at ophæve købsaftalen.

Det er blevet muligt at ophæve handlen, fordi begge parter er enige, skriver Boligfonden i pressemeddelelsen.

Viceborgmester på Frederiksberg Michael Vindfeldt (S) ønsker lejerne stort tillykke.

- Det vigtige er, at vi nu har en masse Frederiksberg-familier, som undgår at komme i kløerne på kapitalfonden Blackstone. Det er en milepæl, siger han.

Frederiksberg Boligfonds formand, Flemming Brank, der også er konservativ gruppeformand på Rådhuset, vil nu sikre, at beboerne ikke skal frygte for deres boliger.

- I den næste lange periode, vil vi gøre os særligt umage med at orientere beboerne. Både om årsagerne til, at vi solgte de tre ejendomme, den verserende retssag samt at beboerne ikke behøver at frygte for deres boliger.

Beboere jubler

Nyheden om at Blackstone havde trukket sig fra salget blev råbt ud over hele Den Sønderjyske By.

Ida Karin Borup er glad og lettet. foto: Mogens Flindt

- Jeg havde været ude i byen, og så hører jeg min min datter råbe fra altanen, at Blackstone havde droppet handlen. Da jeg kom hjem ringede min nabo og fortalte det samme. Alle er så lettede, fortæller en glad Ida Karin Borup.

Hun har boet i Den Sønderjyske By, siden hun var fire år, og frygten for Blackstone har givet hende mange søvnløse nætter, fortæller hun.

- Jeg har virkelig været bange for, hvordan de ville behandle os herude, siger hun.

Beboerformand i Den Sønderjyske By, Søren Berg, glæder sig også over at salget er aflyst.

Søren Berg og lejerne fortsætter retssagen. Foto: Mogens Flindt

- Det er en super nyhed. Det viser, at det godt kan betale sig at kæmpe i mod overmagten. Jeg er glad, fordi vi har brugt meget energi på ikke at blive købt, siger Søren Berg.

Han fortæller, at retssagen mellem lejerne og Boligfonden fortsætter, for at få afklaret værdien af ejendommen.

- Det er en tikkende bombe, for hvis vi får ret til billige boliger kan andre gøre det samme, så det er en god idé at få det afprøvet, siger Søren Berg.

Omdiskuteret sag

Handlen på Frederiksberg, der skulle løbe op i næsten en milliard kroner, har været en de meste omdiskuterede, som Blackstone har været involveret i på det danske ejendomsmarked.

I løbet af valgkampen tog statsminister Mette Frederiksen afstand fra kapitalfondens opkøb.

- Hvis ikke Blackstone vil gøre noget for boligmarkedet på lang sigt, så synes jeg ikke, de skal være her, fortalte Mette Frederiksen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet kunne afsløre, at Blackstone køber ejendomme gennem skattely.

