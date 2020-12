Blærede børn

Stolte skoleelever over hele landet blev i dag belønnet for deres journalistik

Onsdag er seks folkeskoleklasser blevet kåret som vindere af årets mediekonkurrence.

’Vi har ordet - unge har også ret’- sådan lød årets tema, der havde fokus på børns rettigheder.

Blandt vinderne var 8.TB fra Kløvermarkskolen, der vandt i Ekstra Bladet-kategorien. På deres forside var en modig ung, sort dreng, der fortalte om, hvordan han oplever det at blive kaldt neger.

Forsiden på vinderavisen fra Kløvermarkskolen i Haderslev.

- De var meget glade for at vinde. Det har været lidt grænseoverskridende for dem at lave historier om andre børn, som de kender, men det gjorde også processen meget mere vedkommende, siger dansk- og samfundslærer for 8.TB, Gitte Beck.

Juryen bestod i år af repræsentanter fra UNICEF Danmark, Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten, som sammen udvalgte de seks vinderklasser, der alle blev overrasket med et virtuelt besøg fra JP/Politikens Hus og UNICEF.

Her blev de også præsenteret for præmien på 5.000 kr. til klassekassen.

Hvad skal 8.TB bruge pengene på?

- Nu kom de jo ikke til kåringen i København på grund af corona, men det håber stadig på en tur til Hovedstaden. Jeg har dem også i 9. klasse, så jeg håber da, at vi når at få en god tur sammen, siger Gitte Beck, der fortæller, at flere af eleverne ikke havde noget forhold til aviser, inden projektet gik i gang.

Louise Abildgaard Grøn, ansvarshavende chefredaktør og direktør for Børneavisen og Skole i JP/Politikens Hus siger om konkurrencen:

- Vi er glade for at se, hvordan eleverne har relateret emnet til deres eget liv og har skrevet artikler om, hvad rettigheder egentlig betyder for dem. Det er inspirerende at læse om unge mennesker, der står fast på deres rettigheder – både på deres egne og andre børns vegne.

Her er alle årets vindere

Årets vinderklasser 6.-7. klasse:

Vinderavisen fra Tibberupskolen i kategorien Ekstra Bladet for 6.-7. klasser.

Ekstra Bladet: 7.F på Tibberupskolen – Ret (a)vis

Politiken: 7.C på Hareskov Skole – News From The Forest

Jyllands-Posten: 7.A på Danmarksgade Skole Urban – Danmarksgade Skole 7.a skriver avis

Årets vinderklasser 8.-10. klasse:

Ekstra Bladet: 8.TB på Kløvermarkskolen – Kløvermark News

Politiken: 2.GL på Bagsværds Gymnasiums Grundskole - Globalen

Jyllands-Posten: 8.A på Lillevang Skole – VOX nyheder