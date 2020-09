Blæsende efterår på vej

Pak en regnjakke og husk vanterne, hvis du ikke vil have kolde fingre på morgencykelturen.

Sådan lyder det fra DMI, der lover en uge med blæst og faldende temperaturer.

- Der bliver både sol og regn henover ugen, men bygerne kommer til at ramme lidt hist og pist, så en regnjakke eller paraply i tasken er ikke en dum idé, siger vagthavende meteorolog hos DMI, Mette Zhang.

Temperaturen kan falde helt ned til 13 grader denne uge, hvor nætterne når ned til otte grader.

En tur henover landet

Danskerne kan forvente, at de får lov til at opleve det samme vejr, der driver hen over hele landet i dag. Bygerne starter i Vestjylland og vil ende i København hen på aftenen og natten.

- Fronten kommer fra vest og bevæger sig så mod øst. Det vil sige, at fronten kommer til at glide henover hele landet og alle får lidt sol og regn, siger Mette Zhang.

Det bliver mellem 15 og 18 grader, hvor en frisk vind vil være at finde over det meste af landet.

- Det er ikke tid til at pakke vintertøjet frem endnu, men en vindjakke med en tyk trøje indenunder kan der godt blive brug for, siger Mette Zhang.