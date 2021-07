Blæst og byger: Weekendvejret bliver efterårsagtigt

Vejret i den kommende weekend vil minde om begyndelsen af september med en del blæst og byger. Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Jesper Eriksen tidligt fredag morgen.

- Atmosfæren tror, at det er blevet starten af efteråret, men vi kan håbe på, at sommeren vender tilbage senere, siger han.

Fredag bliver en blæsende affære med en jævn til hård vind fra vestlig retning. Ved kysterne er der risiko for kuling og kraftige vindstød, der dog aftager i løbet af aftenen.

Temperaturerne fredag vil ligge på mellem 18 og 23 grader.

- Men det bliver nok de færreste, der får 23 grader, siger meteorologen.

En vejrmæssig rodebutik

Lørdag vil den kraftige vind være aftaget, men til gengæld kommer der byger, og det vil kun være muligt at se solen ind i mellem.

Vinden bliver svag til frisk mest mellem syd og vest og ved kysterne stedvis hård vind eller kuling.

Det vil blive mellem 18 og 21 grader, og der vil ikke være de store forskelle mellem landsdelene.

- Søndag vil der igen være en opfriskende vind fra vest, så den vil minde meget om fredagen. Det bliver sådan en rodebutik med en blanding af sol og skyer og enkelte byger, siger Jesper Eriksen.

Han lover mellem 17 og 21 grader søndag.

Solchancer igen i slutningen af august

Det efterårsagtige vejr skyldes ifølge DMI et lavtryksområde, der bevæger sig ind over Skandinavien vestfra og sætter gang i en længere periode med ustadigt, mere vådt og køligere vejr.

Herefter ventes et lavtryk dog at dominere vejret over Nordeuropa - formentlig i den første halvdel af august. Den sidste sommermåned tegner derfor til at lægge ud med en ustadig vejrtype med mest skyet vejr og perioder med regn eller byger.

Men i løbet af den anden halvdel af august er der ifølge DMI tendens til mere stabilt vejr, idet flere mindre højtryksrygge ser ud til at kunne passere Sydskandinavien vestfra.

Dermed øges muligheden for perioder med tørt vejr, bedre solchancer og højere temperaturer.