Blæst på vej over Danmark: Bliv-hjemme-vejr

Selvom tredje juledag falder på en søndag, er der ikke meget søndagsudflugt over vejret.

I stedet arbejder en kraftig blæst sig ind over landet, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI, Marianne Patzer:

- Vinden holder godt ved her i formiddag og vil så aftage i løbet af eftermiddagen. Men om det bliver bliver klokken 17 eller 18, vil jeg ikke lige love.

Hun fortæller, at der er i øjeblikket er vindstød op til stormstyrke langs Vestkysten og ved den nordlige del af Kattegat, imens middelvinden er omkring de 20 meter i sekundet - svarende til hård eller stormende kuling.

I Sydjylland melder politiet allerede nu om væltede træer og opfordrer bilister til at køre forsigtigt. Også i Østjylland opfordrer politiet til, at man sikre løse genstande, så man ikke ender i samme situation som et havebord i Aarhus Ø, der var ved at flyve ud fra 9. sal.

På godt dansk: Det blæser!

Færger aflyst

Flere steder i landet giver vinden store bølger, og derfor er flere færgeafgange i hele landet aflyst.

Det gælder for Læsøfærgen, der har aflyst afgangen fra Læsø 9.40 og fra Frederikshavn 11.30.

Langelandslinjen, der sejler mellem Spodsbjerg og Tårs har aflyst i begge retninger frem til klokken 16.15.

Også færgen mellem Gedser og Rostock er aflyst frem til klokken 17.45.

Storebælt fortsat åben

Allerede lørdag var Sund&Bælt, der holder bommene åben ved Storebæltsbroen, ude og opfordre danskerne til at køre hjem med det samme, hvis de ville være sikker på at nå over inden mandag.

Broen risikerer nemlig lukke i flere timer i løbet af søndagen, men det er dog endnu ikke sket.

Kun vindfølsomme køretøjer opfordres til at blive væk, og hastighedsbegrænsningen på broen er sat ned til 50 kilometer i timen for alle køretøjer.

Storebælt risikerer at lukke senere søndag. Allerede nu må man kun køre 50 km/t over broen. Foto: Per Rasmussen

Hvidt håb

Tilbage hos DMI fortæller vagthavende meteorolog Marianne Patzer, at vi skal ud i nattetimerne, før vinden løjer rigtigt af.

Men, siger hun, så kommer der da lidt positivt ud af det dårlige vejr:

- Temperaturen kommer jo til at falde, og så kan det sagtens være, at vi går fra regn til lidt slud i Østdanmark i løbet af eftermiddagen - hvis det muntrer nogen op!

Så står man med hatten i hånden og er på vej ud på julevisitter, kan det være at man skal se dagens blæsevejr som et ekstra tegn fra de store coronavejrguder:

- I stedet er det vist lige vejr til at gøre det, vi alle sammen er opfordret til: Nemlig at blive hjemme, afslutter Marianne Patzer.