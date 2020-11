Blæsten tager til: Her bliver det kraftigst

Søndag bliver en blæsende dag for hele Danmark - men nogle steder bliver det ligefrem voldsomt

Der skal holdes på hat og briller landet over søndag, hvor alle kroge af landet ser ud til at blive blæst godt igennem med kraftige vindstød.

Men især kysten i Nordvestjylland mellem Thyborøn og Skagen får meget blæst.

DMI har udsendt et kategori 1-varsel om voldsomt vejr på den strækning, som gælder fra søndag formiddag klokken 10 til klokken 16.

I de områder, hvor varslet gælder, forventer DMI, at der vil være stormende kuling med vindstød af stormstyrke.

- Det har også været blæsende i dag (lørdag, red.), men især for Nordjylland får den lige en tak mere op i morgen, siger Bolette Brødsgaard, vagthavende meteorolog ved DMI.

Sus i skørterne

Det er dog ikke kun nordjyderne, der skal væbne sig mod meget blæst søndag.

- Resten af landet vil også kunne opleve, at det bliver mere blæsende. Der kommer mere sus under skørterne, og hvis man er en ældre herre med hat, skal man passe godt på den. Man skal også passe på, man ikke vælter på cyklen, når der kommer blæst fra siden, siger Bolette Brødsgaard.

I det meste af landet bliver det jævn til hård vind med vindstød op til hård kuling.

- Så det bliver ikke storm, men stadig kraftig vind i resten af landet. Og selvfølgelig bliver det kraftigst ved de vestvendte kyster, hvor vinden kommet fra, uddybet Bolette Brødsgaard.

Mindre vind mandag

Der ligger en koldfront over Danmark, som bevæger sig mod øst, og det er lørdag aften ved at klare op i Nordvestjylland. Opklaringen vil brede sig i løbet af natten, og det betyder, at det bliver koldere og køligere.

Og med det kommer der typisk kraftige vindstød, som Danmark kommer til at kunne mærke søndag.

Blæsevejret tager af i løbet af søndag eftermiddag, men Bornholm slipper først hen ad aftenen.

Når kalenderen skal vendes til mandag, bliver det end mindre blæsende dag, end hvad weekenden har budt på.

- Vinden er ikke løjet helt af, men det bliver mere almindelig og frisk vind. Så ikke vindstille, men ikke lige så voldsomt, siger den vagthavende meteorolog.