Blege frivillige forlader fransk hule efter 40 dage i isolation

Mennesker over hele verden har nu haft erfaring med nedlukninger. Men 15 franske frivillige er de seneste uger gået et skridt længere, end de fleste vil kunne forestille sig.

Som del af et eksperiment har de ladet sig isolere 40 dage i en hule. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Formålet var at teste grænserne for menneskets evne til at tilpasse sig isolation.

Lørdag kom de 15 personer ud, og selv om de var blege og overvældede af lyset, var det en sund gruppe, der klokken 10.30 lokal tid mødte verdenen igen.

Gruppen var anført af fransk-schweiziske Christian Clot, der forsker i menneskelig tilpasning og i øvrigt kalder sig 'professionel opdagelsesrejsende'.

- Vores fremtid som mennesker på denne planet vil hele tiden udvikle sig, siger Clot ifølge BBC.

- Vi må lære at forstå, hvordan vores hjerner er i stand til at finde nye løsninger, uanset hvilken situation vi er i.

Forsøgspersonerne, som er i alderen 27 til 50 år, sagde under studiet farvel til ure, telefoner og naturligt lys.

I stedet skulle de opholde sig i en hule med en konstant temperatur på 12 grader og en luftfugtighed på 95 procent.

Alle blev de udstyret med sensorer, som skulle monitorere, hvordan de reagerede på ikke at opleve dag og nat eller andre normale tidsmæssige og rumlige referencerammer.

Da de kom ud, bar de specialdesignede briller for at beskytte deres øjne mod solens lys.

De frivillige skulle følge deres biologiske ure i forhold til søvn- og spisetider - og deres dage blev ikke talt i timer, men i søvncyklusser.

En af udfordringerne for dem var at udføre en række projekter og opgaver uden mødetider styret af et ur.

- Det var ligesom at trykke pause, siger 33-årige Marina Lancon, som var en af syv kvindelige deltagere, ifølge nyhedsbureauet AP efter eksperimentet.

Christian Clot uddyber, at mange ikke overraskende mistede fornemmelsen af tid og opfattede den samlede periode som 30 dage og ikke 40 dage, som der reelt var tale om. Én opfattede tiden i hulen som i alt 23 dage.

To tredjedele af deltagerne udtrykte trods træthed ifølge biologen Benoit Mauvieux et ønske om at blive i hulen og få lov til at fortsætte med deres fælles projekter, skriver AP.

Projektet har navnet 'Deep Time'. Der er afsat i alt 1,2 millioner euro til det. Personerne bag projektet peger på, at det har særlig relevans under coronapandemiens nedlukninger.

Nogle forskere har rost projektet og kaldt det 'banebrydende', mens andre ifølge nyhedsbureauet AFP har kritiseret det for at mangle en såkaldt kontrolgruppe.