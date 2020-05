Blev bortført som toårig: Familie genforenet efter 32 år

Som toårig blev Mao Yin bortført ved højlys dag foran et hotel i Shaanxi-provinsen i Kina.

Denne uge blev han genforenet med sin familie efter 32 år uden at kende sin skæbne.

Mao Yin var på vej hjem fra børnehave med sin far, da de stoppede op ved et hotel for at få en tår at drikke. I løbet af få øjeblikke, da faren kiggede væk, var Mao Yin forsvundet.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder Time Magazine og South China Morning Post.

Den lille drengs forældre igangsatte en landsdækkende eftersøgning. Moren, Li Jingzi, sagde sit job op for at kunne uddele mere end 100.000 flyers med hans billede på, men uden held.

Ind til en dag i april hvor politiet modtog et tip fra en man i det sydvestlige Kina, der fortalte, at han havde adopteret Mao Yin for 6000 yen, svarende til knap 6000 kroner.

Fandt et match

Efterforskere brugte et gammelt billede af Mao Yin til at lave et billede af, hvordan Mao Yin kunne se ud i dag. Det nye billede blev kørt sammen med tusindvis af billeder af lignende mænd i regeringens databaser af billeder, der stammer fra ansigtsgenkendelse.

I Kina er overvågningsudstyr, heriblandt ansigtskendelse, ekstremt udbredt, og det er blandt andet blevet et obligatorisk skridt på vejen for at få noget så simpelt som et simkort til telefonen. I Mao Yins tilfælde førte det til, at politiet fandt et match - en mand ved navn Gu Ningning.

En DNA-prøve gav det endelige svar - Mao Yin og Gu Ningning var identisk med den samme person. Og mandag kunne den i dag 34-årige søn endelig blive genforenet med sine biologiske forældre.

Efterforsker sagen

Overfor det kinesiske nyhedsbureau Xinhau fortalte familien mandag, at de ville bruge et par dage sammen, inden Mao Yin ville rejse hjem.

- Jeg vil gerne takke de titusindvis af mennesker, der har hjulpet os, sagde Li Jingzin mandag til den fremmødte presse ifølge Time Magazine.

Artiklen fortsætter under billedet...

Politiet efterforsker fortsat sagen og har endnu ikke offentliggjort detaljer om de forældre, der opfostrede Mao Yin, eller hvem der videresolgte ham tilbage i 1988.

Tusindvis af børn kidnappet

Hvert år kidnappes flere tusinde børn i Kina af professionelle menneskesmuglere og videresælges til illegale adoptioner eller ender som børnearbejdere, barnebrude og sexarbejdere, viser en opgørelse fra nyhedsbureauet AP.

Der findes ingen officielle tal på, hvor mange børn der bliver bortført i Kina hvert år. På hjemmesiden Baby Come Home, hvor forældre deler billeder af savnede børn i Kina, har flere end 51.000 familier registreret, at de leder efter et familiemedlem.

Menneskesmuglere kan idømmes mellem fem og 10 års fængsel for kidnapning og handel med børn i Kina. Købere af børnene får ingen straf, hvis de har behandlet børnene ordentligt, skriver International Business Times.