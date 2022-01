En mand faldt om på en travl gade i Frankrigs hovedstad Paris. I ni timer lå han på den kolde jord, før han blev hjulpet. Desværre for sent

Hvis du så en bevidstløs mand på gaden, ville du hjælpe eller gå videre?

Det er et spørgsmål, mange franskmænd stiller sig selv i disse dage.

Det gør de, fordi René Robert på 85 døde, efter han faldt om på gaden i Paris og ikke fik hjælp i ni timer.

Han døde af kulde.

Ifølge The Guardian var René Robert schweizisk fotograf, og han er blandt andet kendt for at tage billeder af nogle af Spaniens mest kendte flamencodansere.

'Ikke ét menneske hjalp'

Det var René Roberts ven, journalisten Michel Mompontet, som startede debatten i sidste uge på Twitter.

Michel Mompontet beretter på Twitter, at Robert faldt om ved Rue de Turbigo, mellem Place de la République og Les Halles. Han skulle angiveligt være blevet svimmel og så faldet.

'Ude af stand til at rejse sig, lå han på gaden i kulden i ni timer, indtil en hjemløs mand til sidst hjalp og ringede efter hjælp', skriver Michel Mompontet på Twitter.

'Ikke ét menneske hjalp ham i løbet af ni timer. Ikke ét'.

Til fransk tv fortæller Michel Mompontet, at Robert 'blev dræbt af ligegyldighed'.

Den frase har den franske avis Le Figaro grebet og lavet en rubrik med ordene 'Fotografen René Robert, død af ligegyldighed midt på gaden'.

Hav jakkesæt på, hvis du vil hjælpes

Ifølge franske hjemløseforeninger, dør der omkring 600 hjemløse på gaden om året i Frankrig.

I 2014 gik en fransk YouTube-video viralt, da YouTube-kanalen NorniTube undersøgte, om folk var mere villige til at hjælpe en mand på gaden, hvis han bar jakkesæt i stedet for at ligne en hjemløs.

Da manden er klædt ud som hjemløs ligger han i lang tid på jorden og råber forgæves om hjælp.

Da han laver samme stunt, men klædt i jakkesæt, får han næsten hjælp med det samme.