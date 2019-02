Blev droppet i Løvens Hule: Nu scorer de million

Musiktjenesten Limelight søgte en investering på 500.000 kroner i DR-programmet 'Løvens Hule', men løverne mente, at virksomhedens værdiansættelse var for høj. Nu har stifterne i stedet scoret en dobbelt så høj investering.

- Vi var heldige at finde en investor efter programmet. Det er et ungt investeringsselskab ved navn MAMIL, fortæller medstifter af Limelight Anders Nygaard.

MAMIL accepterede ikke blot værdiansættelsen, de forhøjede også investeringen til 1.000.000 kroner. Drengene bag virksomheden kan derfor dårligt nok få armene ned.

Løvens Hule - Fakta Løvens Hule er en programserie på Danmarks Radio, hvor håbefulde iværksættere får muligheden for at præsentere deres forretninger for fem serie-investorer, der sidder klar til at investere deres egne penge. Programmet blev sendt første gang i 2015 og kører nu på fjerde sæson.

Afslog bud

Administrerende direktør for kapitalfonden Nordic Eye og løve i Løvens Hule Peter Warnøe tilbød faktisk Limelight den halve million, men han ville ikke 'nøjes' med de 6,25 procent af virksomheden, som der var lagt op til.

Han ville have 10 procent.

- Vi afslog hans bud, selvom det faktisk var ham, vi havde satset på. Vi var bundet i forhandlingerne, da vi allerede har en investor med ved navn CAPNOVA, siger Anders Nygaard.

CAPNOVA ville ganske enkelt ikke acceptere en investering, der lå under den pris, som man havde købt sig ind til. Drengene var derfor bundet på hænder og fødder i forhandlingerne.

Anders Nygaard indrømmer da også, at Limelight kun så muligheden for en investering som en ekstra bonus.

- Sådan som vi så det, havde vi ikke så meget at miste ved at være med. Vi mente, at vi kunne gøre en god figur ud af os selv og få fremvist vores produkt på nationalt tv, og hvis der også kom en investering ud af det, var det egentlig bare en bonus, siger han.

En gråzone

Men er det overhovedet i orden, at virksomheder udnytter programmer som 'Løvens Hule' til at brande sig selv på public service-tv?

Ifølge Frands Mortensen, professor emeritus i medievidenskab på Aarhus Universitet, er det vanskeligt at komme med et entydigt svar.

- Jeg vil mene, at det er en gråzone, siger han.

- Der er nogle sponsor-regler, men det er jo ikke sådan, at virksomhederne betaler for at være med. De giver bare sig selv og håber på at få noget igen. Så sponsor-reglerne kan formodentlig ikke bruges.

Professoren mener, at man kan sammenligne det lidt med underholdingsprogrammer som 'X Factor'.

- Her kommer musikeren også ind og brander sig selv. På den måde er Danmarks Radio jo også med til at brande den kunstner, de ender med at blive. Det er ikke helt det samme, men det er lidt derhenad, siger han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra DR, men mediekoncernen henviser til produktionsselskabet bag programmet, United Productions.

- Vi tager kun deltagere med, som er sultne efter en investering. Vi har en screeningproces, hvor dem, der kun er interesserede i at komme på tv, bliver skilt fra, siger producent på 'Løvens Hule', Mads Lund.

Anders Nygaard fortryder i hvert fald ikke, at Limelight stillede op i programmet.

- Det har været en rigtig sjov oplevelse, og vi fik også noget fed feedback med, siger Anders Nygaard.