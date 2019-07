Blev du afvist? Her er de ledige pladser

Selvom tusindvis af unge i dag bliver mødt af et skuffende afslag, betyder det ikke, at drømmen om en god uddannelse skal droppes.

Data fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse afslører nemlig, at der p.t. er 392 udbud af ledige studiepladser rundt om i landet. Og yderligere 94 udbud af studiepladser, hvor man kan komme på en standbyliste og få en ny chance for at snige sig ind på drømmestudiet.

Beslut dig hurtigt

Man skal dog fortsat opfylde kravene til at blive optaget på den ønskede uddannelse, men kravene kan variere mellem uddannelsesstederne. Det er også de enkelte uddannelsessteder, der bestemmer, hvordan og hvornår man kan søge de ledige pladser.

Det gælder derfor typisk om at få besluttet sig hurtigt, da der lukkes for tilgangen, når pladserne er fyldt op.

Afvises af flere grunde

Dem, der ikke kommer ind på en uddannelse i første omgang, kan deles i tre kategorier.

Afviste ansøgere er således dem, der er kvalificeret i enten kvote 1 eller 2. Men de kommer bare ikke ind, fordi der er alt for mange ansøgere til pladserne.

De ikke-kvalificerede ansøgere giver sig selv - det er dem, som ikke opfylder kravene. Endelig er der en mindre kategori af ansøgere, der selv har annulleret deres ansøgning om at blive optaget.

Står klar med råd

Er man blandt dem, der ikke kommer direkte ind på sit studie, skal man altså ikke give op.

Og fredag vil studierådgivninger landet over være klar til at hjælpe de afviste godt videre. Du kan finde din lokale rådgivning her.

Der vil fredag være ekstraordinært åbent på telefon 3333 2000 fra klokken 9 til 12. Og igen fra 12.30 til 14.