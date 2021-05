Blev et 'meme' som fireårig: Nu har hun tjent millioner

21-årige Zoe Roth, der også er kendt som 'Disaster Girl', har tjent rigtig mange penge på at sælge billedet, der gjorde hende til en viral sensation.

Hun har nemlig solgt originalbilledet som et såkaldt NFT - non-fungible token, skriver Insider.

Billedet blev taget, da hun var fire år gammel og gik rundt med sin far i deres nabolag i North Carolina. Faderen tog et billede af hende med et skælmsk smil foran et brændende hus, så man næsten kunne tro, at det var den lille pige, der havde påsat branden - hvilket det selvfølgelig ikke var.

Billedet er siden blevet et viralt meme, der er blevet delt millioner af gange med forskellige sjove - og til tider morbide - tekster.

Et meme er et internet-fænomen, der typisk består af et billede og dertilhørende tekst, og som oftest har til formål at give modtageren et smil på læben.

Og nu har Zoe Roth, der i dag går på college, altså fundet en måde, hvorpå hun kan tjene penge på sin lidt uventede internet-berømmelse.

Zoe og hendes familie satte originalbilledet på en 24-timers auktion som et NFT. NFT står for 'non-fungible token', og det er en teknologi, der bygger på blockchain og gør billedet unikt og uerstatteligt.

Og billedet blev altså solgt for 180 Ether (en form for kryptovaluta) - svarende til 430.000 amerikanske dollars eller omkring 2,6 millioner kroner.

- At vi har kunnet sælge det, viser bare, at vi har en eller anden form for kontrol - en eller anden rolle i hele processen, siger Zoe Roth, der deler pengene med sin familie.

Det er en bruger ved navn '3FMusic', der købte billedet. Zoe Roth beholder dog en lille del af rettighederne til billedet, hvilket betyder, at hun får ti procent, hvis billedet bliver solgt igen. Hun planlægger at donere nogle af pengene til nonprofit-organisationer, mens hendes far har planer om at få repareret klimaanlægget i sin Honda.