Blev forbrændt af ukrudtsbrænder: Produktet trækkes tilbage

En fredelig tur i haven forvandlede sig på kort tid dramatisk, da der pludselig gik ild i spritny ukrudtsbrænder.

Mona Jensen havde stadig ukrudtsbrænderen i hænderne, da branden opstod lige under hendes hånd.

- Da jeg var færdig og ville slukke brænderen, så begyndte den at brænde. Vi kastede vand og jord på for at slukke flammerne, men det tog 5-10 minutter før ilden var slukket, siger Mona Jensen til Ekstra Bladet.

- Flammerne var en halv til en hel meter store.

Mona reagerede hurtigt og kastede brænderen hen på et bart stykke jord, så den ikke gjorde mere skade.

- Jeg fik heldigvis kun overfladiske mærker og brandvabler, så jeg slap heldigt fra oplevelsen, men chokket sidder stadig i mig.

Artiklen fortsætter under billedet..

Mona Jensen blev forbrændt på undersiden af sin hånd, hvor hun holdte ukrudtsbrænderen. Foto: Privatfoto

Sælges stadig

Efter den dramatiske oplevelse henvendte Mona sig i den Jem og Fix-butik, hvor hun købte ukrudtsbrænderen.

- Jeg taler med en flink medarbejder, som virker chokeret over hændelsen. Jeg får samtidig at vide, at der vil blive oprettet en erstatningssag, og at jeg får pengene retur, fortæller Mona Jensen, der til daglig bor i Billund.

Samtidig får hun at vide, at ukrudtsbrænderen straks vil blive trukket tilbage.

Mona er glad for, at produktet fjernes fra hylderne, så andre ikke kommer ud for den samme ulykke, men da hun et par timer senere tager ud til Jem og Fix med den omtalte ukrudtsbrænder, får hun et chok.

Ukrudtsbrænderen sælges stadig i butikken.

- Jeg spørger ind til, hvorfor produktet stadig sælges, men får at vide, at sådan noget tager tid.

- Jeg synes, det er uhyggeligt, at de ikke tager det mere alvorligt, siger Mona.

Trækker produktet tilbage

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med Jem og Fix, som fortæller, at produktet straks vil blive fjernet fra hylderne.

Peter Nyboe, som er salgs- og indkøbschef hos Jem og Fix understreger, at virksomheden tager hændelsen alvorligt og at byggemarkedskæden har igangsat en undersøgelse af ukrudtsbrænderen.

- I selskab med leverandøren har vi igangsat en test af produktet, som måske kan gøre os klogere på, hvad der forårsagede den pågældende hændelse.

- Det er klart, at vi er ekstremt forsigtige med vores produkter, og derfor indfører vi et midlertidigt salgsstop, imens undersøgelsen er igang.

Produktet er også blevet fjernet fra virksomhedens hjemmeside.