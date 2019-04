Blev forbrændt på 70 procent af kroppen: Nu er hun med i skønhedskonkurrence

Da Danette Haag var ti år gammel, eksploderede hendes hjem i Iowa på grund af en gaslækage. Hun overlevede, men blev voldsomt forbrændt på 70 procent af kroppen og ansigtet.

Også hendes far blev slemt forbrændt i ulykken.

I dag lever den 48-årige kvinde af at holde foredrag, og for nylig opnåede hun en livslang drøm om at deltage i en skønhedskonkurrence.

Som barn - før den voldsomme gaseksplosion i hjemmet - drømte Danette Haag om at deltage i 'Miss America'. Privatfoto: Danette Haag

Hendes søster, DeAnn Cheney, der har talt med CBS Denver, husker, hvordan de som børn hvert år så Miss America-konkurrencen og drømte om en dag at være med.

- Så da hun første gang så det (konkurrencen i tv, red.) efter branden, kan hun huske, at hun følte sig som en lille, knust pige, fortæller DeAnn til det lokale medie.

Ar er ar

Men nu, 38 år efter det voldsomme uheld, der førte til et hav af plastikoperationer, smerte og fysiske såvel som psykiske ar, har Danette Haag deltaget i Miss Colorado-skønhedskonkurrencen.

Selvom Danette Haag ikke løb med sejren, opnåede hun alt det, hun gerne ville med at deltage i 'Miss Colorado'. Privatfoto: Danette Haag

For hende betød konkurrencen en mulighed for at dele alt det, hun har lært om skønhed gennem sit liv.

- Ar er ar. Vi er allesammen blevet såret af nogen eller noget, der har efterladt ar. Årsagen til arrene er muligvis forskellig, men helingen er efter min erfaring den samme, fortæller Danette Haag til Ekstra Bladet.

Til daglig arbejde den 48-årige mor til to som motivations-taler, og i sine foredrag, på sin hjemmeside og på Instagram bruger hun netop sine erfaringer fra sit udfordrende liv til at inspirere andre, der ikke vil 'sidde fast i et liv fyldt med ar', som hun beskriver det.

- Jeg har et program, hvor jeg inspirerer kvinder og teenagepiger til at finde deres indre skønhed. Og sidste år fik jeg det spirituelle skub, der skulle til for at stille op i konkurrencen, siger den 48-årige mor, der bor i Windsor i Colorado.

Danette Haag følte, at hun ikke var tro mod sin inspiration til andre, hvis hun ikke turde stille op. Så i november meldte hun sig til.

Og selvom hun ikke vandt konkurrencen, var det en kæmpe sejr for hende at være med.

- Det var en fantastisk oplevelse fra start til slut. Ved at deltage i konkurrencen opfyldte jeg en smadret barnedrøm om at være med i en skønhedskonkurrence. Jeg ærede den smukke, stærke kvinde, jeg hen ad vejen er blevet, og jeg delte min inspiration med de andre kvinder, jeg konkurrerede med, fortæller Danette Haag til Ekstra Bladet.