Blev Jamal dræbt og parteret? Nu afsløres 'Den nøgne sandhed'

Tirsdag middag tager den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan bladet fra munden og udtaler sig for første gang offentligt om, hvad der ifølge Tyrkiet skete på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul 2. oktober kort efter klokken 13.00, da journalist Jamal Khashoggi trådte ind på konsulatet.

Jamal Khashoggi er ikke siden set i live og der hersker efterhånden ingen tvivl om, at Jamal Khashoggi i forbindelse med besøget den skæbnesvangre eftermiddag mistede livet.

Den nøgne sandhed

Forud for udtalelsen har Erdogan svoret, at han vil løfte sløret for 'den nøgne sandhed' og endegyldigt fortælle verden, hvordan Khashoggi endte sine dage.

Ifølge anonyme tyrkiske efterretningskilder blev journalisten, der har skrevet kritisk om Saudi-Arabiens kronprins Mohamed bin Salman, på bare syv minutter tortureret, bedøvet og parteret kort efter han var gået ind på konsulatet.

Hvis Erdogan holder sit ord, kan det dermed forventes, at han fremlægger nogle af de beviser, vis eksistens den seneste uge løbende er blevet lækket fra den tyrkiske efterretningstjeneste til regeringstro tyrkiske medier.

Khashoggis død kan blive en fordel for den tyrkiske præsident. Foto: AP

Angiveligt skulle den tyrkiske efterretningstjeneste være i besiddelse af billeder samt video- og lydoptagelser, der dokumenterer beskyldningerne mod det saudiske styre og forbinder dødsfaldet direkte til den magtfulde saudiske kronprins.

Tyrkiet i islamisk krig med Saudi-Arabien

Ifølge leder af afdelingen for tyrkiske studier ved Washington Institute, Soner Çağaptay, er den uhyggelige sag med et blevet centrum for en spektakulær magtkamp i Mellemøsten med Erdogan og kroprins Salman som de to kombetanter.

- Det her er blevet en strategisk kamp mellem Tyrkiets præsident Erdogans visioner for mellemøsten og kronprinsen af Saudi Arabien Mohammed bin Salman vision for Mellemøsten, siger Soner Çağaptay ifølge The Guardian

- Erdogan ser en mulighed i Khashoggi-mordet. Lige nu står Mohammed bin Salman som den svage i kampen mod Erdogan, der normalt kæmper mod Det Muslimske Broderskab. Mohammed bin Salman går lige nu ud på en meget tynd is, den prøver Erdogan at gøre at tyndere.

Ifølge The Guadians Mellemøst-redaktør Martin Chulov ser Erdogan Saudi-Arabiens krise som muligheden for at genrejse Tyrkiet som det nye religiøse magtcentrum i Mellemøsten og overtage pladsen fra netop Saudi-Arabien.

Saudi-Arabien: Dræbt af sikkerhedsteam

Der er da heller ikke nogen tvivl om, at dødsfaldet og den kontinuerlige strøm af lækkede oplysninger fra den tyrkiske efterretningstjeneste, har givet Saudi-Arabien grå hår.

For siden Khashoggi forsvinden, har saudierne ændret er forklaringen. Først påstod Saudi-Arabien, at Khashoggi havde forladt konsulatet. 19. oktober ændrede man dog forklaring og den officielle udmelding lød, at at Jamal Khashoggi mistede livet under et håndgemæng på konsulatet.

Få dage senere ændrer de forklaring igen, da udenrigsminister Adel al-Jubeir oplyser, at saudierne nu er i tvivl om, hvordan Jamal Khashoggi reelt døde.

I stedet lyder forklaringen nu, at den kritiske journalist blev dræbt af 'et saudisk sikkerhedsteam', da han gik ind på konsulatet den 2. oktober.

- Han blev dræbt på konsulatet. Vi ved ikke i detaljer hvordan. Vi ved ikke, hvor liget er, forklarer Jubeir, der samtidig kalder drabet for en 'forfærdelig fejl'.