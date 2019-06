Blev kaldt beskidt luder: Nu er hendes svar gået viralt

I sympati lægger et hav af franske kvinder nu opslag ud på twitter, hvor de viser deres nedringede toppe eller kjoler - se dem her

En fransk kvinde, der kalder sig for Celine B., blev for nylig svinet til af en fremmed mand på gaden, fordi hun var iført en top, der var lidt nedringet. Manden kaldte kvinden for 'en beskidt luder', men han fik i den grad svar på tiltale, da kvinden senere på dagen lagde et opslag ud på Twitter, der lynhurtigt gik viralt.

Det skriver flere medier heriblandt det engelsksprogede franske medie local.fr

Celine B. skrev således:

'Ifølge en fyr jeg passerede på gaden får min top mig til at ligne en beskidt luder. Men det er altså mine bryster, og jeg siger bare: 'Fuck dig!'

Donc .. d'aprés un type croisé tout à l'heure .. ceci est un " décolleté de sale pute " ... .. Mec mes seins et moi on t'emmerde bien fort tu sais pic.twitter.com/lObGJqbsHo — célineb (@c3lineb) June 18, 2019

Udover at opslaget gik viralt, skabte det også også lynhurtigt en trend hos andre franske kvinder, der i sympati og støtte lagde billeder af deres egne kavaler-gange ud på Twitter.

En kvinde skrev blandt andet på Twitter:

'Jeg elsker min kavalergang. Og det gør min ægtemand også. Til alle, der ikke bryder sig om det. Det er bare ægerligt.'

En anden skrev:

'Jeg er en fri kvinde, fordi vores bedstemødre kæmpede for vores frihed. Jeg elsker min kavalergang.'

En kvinde ved navn Mina lagde sin flotte barm ud på Twitter, hvor den var indsvøbt i en nedringet brystholder. Hun skrev: Jeg støtter dig fuldt ud.

En flot barm i en rød brystholder. Oh, la, la. (Foto: Twitter)

Twitter-brugeren Héden skrev følgende :

'Total støtte herfra'. Og så tilføjede hun hashtagget ¤Jeg elsker også min kavalergang. Jeg er en luder.

Der var også støtte fra en fransk mand ved navn Philippe Casenave, der skrev følgende:

'Patetisk. Kavalergangen er en del af det franske fædreland.'