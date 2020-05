Blev kvalt under anholdelse: Nu kræver borgmester fængsling i sagen

Borgmesteren i byen Minneapolis i USA, Jacob Frey, kræver onsdag sigtelse i sagen om George Floyd, en sort mand, som for to dage siden døde efter en brutal anholdelse foretaget af en hvid betjent.

Det skriver Reuters.

- Hvorfor er manden, som dræbte George Floyd, ikke i fængsel? Hvis du havde gjort det, eller jeg havde gjort det, ville vi være bag tremmer lige nu, sagde borgmesteren til et pressemøde.

- Jeg opfordrer anklageren fra Hennepin County Mike Freeman til at anholde politibetjenten i denne sag, sagde Jacob Frey.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Dette billede er taget fra en video, der først blev lagt op på Facebook af Darnella Frazier mandag aften. Nu har den spredt sig i hele USA og fået folk på gaderne. Foto: Darnella Frazier/Ritzau Scanpix

Den voldsomme hændelse skete mandag aften, da politiet angiveligt blev kaldt ud til en forfalskningssag. Det udviklede sig til en dramatisk anholdelse, hvor en betjent sendte 46-årige George Floyd i asfalten i bar overkrop.

Her blev Floyd holdt fast på jorden ved at få trykket sin hals og nakke ned i asfalten af betjenten, der brugte sit knæ til at holde ham nede.

Hele optrinnet er fanget på en flere minutter lang video, hvor George Floyd desperat beder betjenten om at stoppe.

- Jeg kan ikke trække vejret, siger Floyd gispende.

- Du slår mig ihjel. De slår mig ihjel, mand.

Senere mistede han bevidstheden og afgik ved døden på hospitalet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Tirsdag gik vrede amerikanere på gaden for at protestere. Foto: Kerem Yucel/Ritzau Scanpix

De fire betjente, der var involveret i hændelsen, er alle blevet fyret.

Men det er langtfra nok, mener mange amerikanere, som både på gaden og på sociale medier udtrykker deres frustration over politiets rolle i Floyds død.

Sociale medier flyder over med hashtagget #ICantBreathe ('jeg kan ikke trække vejret, red.). Ord som var blandt de sidste, Floyd fik sagt, inden han mistede bevidstheden.

Hashtagget bliver flittigt brugt sammen med sloganet 'black lives matter'.

Derudover var der tirsdag kampe i gaderne i Minneapolis, hvor vrede demonstranter stødte sammen med politiet.

'Jeg kan ikke trække vejret', står der på skiltet, en demonstrant medbragte til demonstration tirsdag. Foto: Kerem Yucel/Ritzau Scanpix