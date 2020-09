Blev nægtet at se sin døende mand: - Jeg vil skabe en debat

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

- Vi får jo nok ikke lov til at komme på besøg.

Sådan lød nogle af de sidste ord, Elsebeth Jensen sagde til sin mand gennem 56 år, Knud, da han 30. april blev indlagt på Nordsjællands Hospital i Hillerød med store vejtrækningsproblemer.

Forudsigelsen viste sig at gå i opfyldelse. I mere end en uge var 79-årige Knud indlagt uden at få lov til at få et eneste besøg fra sin familie.

På ottende-dagen døde han.

'Undskyld'

Som følge af coronapandemien har patienter på landets sygehuse i månedsvis haft begrænset mulighed for at få besøg, dog med mulighed for undtagelser ved alvorligt syge patienter.

For 77-årige Elsebeth Jensen - af mange kaldet Tulle - og familien er det under al kritik, at de på grund af besøgsrestriktionerne ikke fik lov til at se deres mand og far, inden han døde.

Vicedirektør på Nordsjællands Hospital Jonas Egebart har da også i et skriftligt svar beklaget forløbet over for Ekstra Bladet.

'Jeg vil først og fremmest sige undskyld til Knuds efterladte, for at vi ikke lykkedes med at give dem den mulighed for at tage afsked, som både de og Knud burde have haft,' skriver han.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Tulle så sin mand i live for sidste gang på denne parkeringsplads. Foto: Linda Johansen

'Familiens oplevelse af ikke at blive hørt eller imødekommet har fået os til at ændre i vores arbejdsgange på afdelingen, så vi nu mere systematisk sikrer inddragelse af pårørende, som af forskellige årsager ikke kan være sammen med deres nære. Det ved jeg godt ikke ændrer på det skete, men familien skal i al fald vide, at vi har lært af det ulykkelige forløb og arbejder for at undgå at andre kommer i samme situation,' fortsætter han.

Tulle sætter pris på hospitalets tilbagemelding. Men hun synes nu alligevel, at de 'glider lidt nemt af på den', som hun siger. Derfor håber hun, at hun kan gøre en forskel ved at stå frem med sin historie.

- Jeg håber at skabe lidt opmærksomhed og debat om den måde, patienter og pårørende er blevet behandlet på under coronakrisen, fortsætter hun.

- Det kan jo være, der er andre derude, der har oplevet de samme ting som os.

Tulle så sin mand i live for sidste gang på parkeringspladsen ude foran Nordsjællands Hospital. Du kan læse hele den tragiske historie om Knuds sidste tid her:

