Blev reddet ud af grotte: Nu går de ind i kunstig grotte

Man skulle have troet, at de 12 drenge og deres 25-årige træner havde fået nok af at være inde i grotter, efter at have være fanget i grotte i Thailand i 18 dage.

Men nej. De tretten gutter har nemlig været på besøg i en af Bangkoks, Thailand, største indkøbscentre, hvor de begav sig ind i en replica af grotten, som er blevet stillet op i centeret.

Det skriver flere medier heriblandt nyhedsbureauet AP.

Grotte-replicaen, der fungerer som en form for installationskunst, giver gæsterne mulighed for at opleve, hvilket drama som drengene har været igennem. Et drama, som fik opmærksomhed fra hele verden.

Her kravler gutter ind i en replica af grotten. Foto: Rungroj Yongrit / Ritizau Scanpix

Udover grotten udstiller indkøbscentret en række effekter og udstyr fra redningsaktionen, der forløb under stor mediebevågenhed over en række dage.

Under besøget deltog drengene også i interviews og senere på dagen, var de æresgæster ved gala-reception betalt af den thailandske regering, hvor premierminister, Prayuth Chan-ocha, var vært. Her blev alle deltagerne i redningsaktionen også hyldet.

Skal holde sig i ro

Det blev ellers anbefalet af psykologer, at drengene skulle holdes væk fra sådanne begivenheder i mindst seks måneder for at sikre deres mentale helbred.

Men de er tilsyneladende kommet sig ufatteligt hurtigt ovenpå, hvad der må have været en traumatisk oplevelse.

Fodboldholdet, der går under navnet 'Wild Boars' (Vildsvinene red.), blev fanget i grotten Tham Luang den 23. juni 2018. De er alle i alderen 11-16 år, mens deres træner er 25 år. Holdet blevet reddet ud efter 18 dages fangenskab, da grotten blev oversvømmet grundet enorme regnskyl i området.

