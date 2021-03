Blev sendt under dynen af AstraZeneca-vaccine: Fortryder det ikke

52-årige Gitte Blaase er blandt de danskere, der måtte en tur under dynen efter at være blevet vaccineret

Efter i første omgang kun at have uddelt vaccinen fra AstraZeneca til personer under 65 år, har Sundhedsstyrelsen fredag ændret sine retningslinjer, så vaccinen nu anbefales til alle i Danmark over 18 år.

Det sker på baggrund af et skotsk studie, som viser, at vaccinen har en betydelig effekt blandt også den ældre befolkning, der viser et markant fald i antallet af alvorligt syge og indlagte med covid-19.

Sundhedsstyrelsen ændrer anbefalinger for AstraZeneca-vaccine

Vaccinen fra AstraZeneca har ellers været mødt med en vis skepsis, fordi den dels ifølge firmaernes egne studier ikke er lige så effektiv til at forhindre en infektion med covid-19 som eksempelvis vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna, og dels fordi flere har indrapporteret bivirkninger som følge af vaccinen.

FAKTA: AstraZeneca-vaccinen mindsker risiko for indlæggelser Sundhedsstyrelsen har ændret sine anbefalinger for brugen af coronavaccinen fra AstraZeneca og anbefaler den nu til alle voksne i Danmark. Tidligere har udgangspunktet være op til 65 år. Den nye anbefaling skyldes, at vaccinen har vist høj effekt i forhold til at forhindre indlæggelser i Skotland. I Skotland har man i et studie sammenlignet en gruppe på 1,14 millioner personer, der er vaccineret med enten vaccinen fra Pfizer/BioNTech eller AstraZeneca over for en gruppe, der ikke er blevet vaccineret. Læs om resultaterne her: - Der var en reduktion på 94 procent i indlæggelser i gruppen, der var vaccineret med AstraZeneca i forhold til gruppen, der ikke var vaccineret. - For Pfizer/BioNTech-vaccinen var tallet 85 procent. Fordelt på alder var tallene samlet set: - 18-64 år: 85 procent. - 65-79 år: 79 procent. - 80 år+: 81 procent. Kilde: Sundhedsstyrelsen. - Langt størstedelen af de vaccinerede personer på 80 år og derover i Skotland er blevet vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca. - Effekten er blevet målt 28-34 dage efter første stik med vaccinen. Vis mere Luk

En af dem, der for alvor fik bivirkningerne at føle, er 52-årige Gitte Blaase fra Karlslunde.

Hun blev tilbudt en vaccine, fordi hun arbejder på en tandklinik og derfor hører med i gruppen af frontpersonale, der bliver tilbudt vacciner som nogle af de første i landet.

- I første omgang havde jeg tænkt, at jeg ikke ville have den, men hvis det bliver påkrævet, at man skal have den, for at man kan rejse, tænkte jeg, at det var godt at have fået den. Og så så min arbejdsgiver også, at jeg fik den, uden at det selvfølgelig var et krav, siger hun.

Italien blokerer stor australsk AstraZeneca-bestilling

Som at trykke på en knap

Hun fortæller, at hun modtog vaccinen torsdag formiddag i sidste uge, og at bivirkningerne kom som et lyn fra en klar himmel om aftenen.

- Da klokken var otte om aftenen var det som at trykke på en knap, og så fik jeg høj feber og en masse symptomer. Så jeg var virkelig syg, og det varede indtil lørdag eftermiddag, siger hun.

Gitte Blaase fortæller, at hun normalt kun sjældent er syg, men at hun fik vaccinen, da hun gerne vil kunne komme ud at rejse igen. PRIVATFOTO

Undervejs målte hun sin feber til omkring 39 grader, men hun overvejede på intet tidspunkt at kontakte en læge, da hun formodede at det skyldtes vaccinen.

- Det varede lige de der godt to dage, og jeg mærker jo ikke noget nu, fortæller hun.

De voldsomme bivirkninger har da heller ikke fået hende til at fortryde, at hun fik vaccinen.

- Jeg har tænkt, at hvis man skulle være så uheldig at få en slem omgang corona og ligge i sengen på den måde i en uge, så vil jeg da hellere nøjes med de to dage, jeg fik af vaccinen, siger hun og fortæller, at hun forud for vaccinen personligt ikke har været bange for at blive smittet med covid-19.

Overvægt i indberetninger

En opgørelse fra Lægemiddelstyrelsen viser, at der pr. 2. marts har været 9268 indberetninger om formodede bivirkninger fra AstraZeneca-vaccinen ud af i alt 87.649 påbegyndte vaccinationer. For Pfizer/BioNTech-vaccinen er det tilsvarende tal 7.444 ud af 347.524.