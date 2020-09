Blev skudt af politiet: Nu taler han

Jacob Blake, der for to uger siden blev skudt af en politibetjente i Kenosha, udtaler sig nu i Twitter-video

Fra hospitalssengen udtaler Jacob Blake sig nu for første gang, efter at han for to uger siden blev skudt af politibejtente i byen Kenosha, som ligger i staten Wisconsin i USA.

Massive protester mod racisme har efterfulgt det voldsomme skyderi, der kom blot tre måneder efter drabet på George Floyd.

Jacob Blake blev skudt syv gange i ryggen af politiet.

- Det er smerte alle 24 timer. Det gør ondt at trække vejret. Det gør ondt at sove. Det gør ondt at rykke sig fra side til side. Det gør ondt at sove, lyder det nu fra Jacob Blake i videoen.

Erklærede sig uskyldig

- Hold sammen derude, fortsætter Jacob Blake i videoen, der er udgivet af hans advokat på Twitter.

Jacob Blake erklærede sig lørdag uskyldig i overgreb, da han var for retten fra sin hospitalsseng. Det var anklagen om overgreb, der førte til skudepisoden.

Efter episoden er han blevet lam fra benene og ned. Retssagen mod ham er sat til at starte 9. november.

Protester i Portland har kørt 100 nætter i streg. I nat var de præget af fyrværkeri og ild. Foto: Carlos Barria/Ritzau Scanpix

Massive protester

Protesterne imod racisme i USA blussede op efter mordet på George Floyd i maj.

Der har nu været protester i 100 nætter i træk i byen Portland, hvor George Floyd blev dræbt.

Politiets skud mod Jacob Blake har genantændt protesterne og spredt dem til staten Wisconsin, hvor Kenosha ligger.