Blev sprayet frivilligt: - Jeg vil hellere have sex med en plæneklipper

Som ansat i flyvevåbnet og en mangeårig militær karriere har Martin Raaby Pedersen været udsat for lidt af hvert. Men hverken en baggrund som Balkan-veteran eller flere års nærkontakt med kampsport kan - med de skrammer disse erfaringer kan give - hamle op med mødet med en dosis peberspray midt i ansigtet.

- Jeg vil hellere have sex med en plæneklipper. Det er uden tvivl noget af det mest ubehagelige, jeg nogen sinde har oplevet, siger den 37-årige mand med flere macho-klingende flueben på sit cv.

Lidt mere end tre uger efter, at det 1. januar blev lovligt for alle danskere over 18 år at købe peberspray til opbevaring og brug i hjemmet til selvforsvar, vil Martin Raaby Pedersen gerne lægge navn til at advare folk mod at lege med indholdet fra spraydåserne med en meget stærk koncentration af chili.

Martin Raaby Pedersens næroplevelse med det pacificerende indhold skete i forbindelse med, at han selv blev undervist i brugen af det ved flyvestation Karup på et éndags-kursus.

- Det var uden for pensum og helt frivilligt, og jeg var lidt kæphøj, fordi jeg ikke troede, det ville være så voldsomt at prøve at få det i ansigtet, fortæller Martin Raaby Pedersen.

Våbenhandler slået ud af peberspray: - Det var kraftedeme dumt

En våbenhandler fra Maribo ville også for nyligt opleve konsekvensen af at få sprøjtet peberspray direkte i ansigtet. Han fortød omgående... Optagelser: TV ØST

Har det ambivalent med loven

Underviseren forsøgte ifølge flyverspecialisten forgæves at tale ham fra at gøre alvor af sit kæphøje ønske.

- Ja, jeg har fortrudt, siger han uden at tøve og fortsætter:

- Du mærker ikke noget det første halve sekund, men derefter er det, som om huden trækker sig sammen og er for lille i omkreds til ansigtet. Siden følger en forfærdelig, brændende fornemmelse, og du bliver blændet.

Selv om Martin Raaby Pedersen, der er single og bor i Silkeborg, straks fik assistance fra en spand vand, forsvandt de overrumplende gener ikke de første tre-fire minutter. Han kunne herefter i mildere grad mærke følgerne af spray-strålen resten af dagen, indtil han var smertefri næste dag.

Martin Raaby Pedersen har med sine egne ord et 'ambivalent forhold' til den nye lov, som blev vedtaget med regeringens og Dansk Folkepartis stemmer i december i fjor.

Se også: Her kan man købe peberspray: - Det er jo et våben

- Peberspray er utvivlsomt et effektivt middel til selvforsvar, men det bliver med den nye lov også tilgængeligt for potentielt kriminelle, og det er bekymrende, påpeger Martin Raaby Pedersen.

Som kagerulle og stegepande

En af Martin Raaby Pedersens bekymringer går på, hvordan man kan sikre sig, at folk kun opbevarer og bruger peberspray i eget hjem.

- Det virker dumt, at folk kun må have det og bruge det i eget hjem. Det er sådan lidt både og, man giver folk lov til at bruge det, men kun på et begrænset område. Man bruger det jo for at kunne forsvare sig selv, men man risikerer at blive straffet for det, hvis man gør det uden for sit eget hjem.

Se også: Didde har peberspray: - Jeg håber aldrig, jeg får brug for den

Martin Raaby Pedersen tror ikke, at frit peberspray i danske hjem vil få mængden af personfarlig kriminalitet til at falde.

- Du kan også forsvare dig med en kagerulle eller en stegepande, så med den nye lovs begrænsende muligheder for at forsvare sig med peberspray tror jeg ikke, der vil være mindre vold om et halvt år.

Til gengæld ved Martin Raaby Pedersen godt, hvad han vil gøre, hvis han om et halvt år bliver truet med en peberspray.

- Så vil jeg sørge for at komme væk i en fart. Uanset hvad vil jeg ikke tage kampen op med en person, som har den fordel i hænderne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sælger som varmt brød

Pebersprayen fotograferet i en våbenhandel. Foto: Anders Brohus

Peberspray betragtes som et våben og sælges derfor kun fra en af de 70 jagtbutikker i Danmark, som er organiseret under Danmarks Våbenhandlerforening. Samtidig skal købere møde fysisk op i butikkerne og fremvise dokumentation for, at de er over 18 år.

Det er der allerede mange, der har gjort i JAFI, som er en Jagt- og Fiskeributik i Viborg.

- Vi fik peberspray på hylderne 5. januar, og 10 dage senere havde vi udsolgt af vores første parti på 1000 dåser, fortæller JAFI-indehaver Johnny Christian Jørgensen til Ekstra Bladet.

Efter tre-fire dage med tomme hylder fik JAFI et nyt parti peberspray hjem igen, og nu går det ifølge Johnny Christian Jørgensen mere stille og roligt med salget.

- De seneste dage har vi solgt cirka 15 dåser om dagen. Det er primært folk i alderen 35 til 65 år og et lille overtal af kvinder, der udgør kundeskaren, oplyser Johnny Christian Jørgensen.

Peberspray-dåserne kan købes i forskellige størrelser og prisen variérer fra 89 kroner for de mindste med 40 ml til 500 kroner for de største med 400 ml. De mest solgte er dog de lettest håndtérbare i størrelsen med 50 ml til 169 kroner pr styk.