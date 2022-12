Blev stalket af deres eks – nu sagsøger de Apple

På Apples hjemmeside skriver de, at man med AirTags supernemt kan holde styr sine ting og sager.

De kan nemlig sættes i nøglebundtet eller smides i rygsækken, og ved hjælp af Find-appen på sin iPhone kan man uden problemer spore sig frem til dem – og holde styr på venner og familie.

Men de små sporingsenheder kan også bruges til at stalke.

Det hævder to kvinder, som nu har lagt sag an mod tech-giganten Apple, ifølge CNN.

De to kvinder, den ene fra New York og den anden fra Texas, har nemlig begge oplevet, hvordan AirTags er blevet brugt af deres ekskærester.

Den ene kvinde fortæller, at hende ekskæreste placerede en AirTag i hendes bil, mens den anden fandt sporingsenheden i sin søns rygsæk – ad flere omgange.

’Hun frygter stadig for sin sikkerhed, da hendes stalker har vist, at han bliver ved med at bruge AirTags til spore, chikanere, true,’ står der blandt andet i sagsanlægget.

Derudover fremgår det, ’at kvinden ønsker at være anonym, da der ellers er risiko for mere chikane eller psykisk skade.’

Apple AirTags kan nemt placeres på tasken, men det er nok rarest, når man selv har gjort det. Foto: Apple.

Fordømmer ondsindet brug

Tidligere på året tilføjede Apple faktisk flere sikkerhedsforanstaltninger til deres Airtags for at forhindre uønsket opmærksomhed.

I et blogopslag skrev tech-giganten, at de arbejdede med sikkerhedsgrupper og ordensmagten for at skabe flere måde til at opdatere de små sporingsenheder på.

Det kunne for eksempel være, at AirTags nu hurtigere og højere giver besked, hvis det mistænkes, at de bruges til at uønsket sporing.

’Vi fordømmer på det kraftigste ondsindet brug af vores produkter,’ skrev Apple dengang.

I sagsanlægget står der dog, at de nye sikkerhedsforanstaltninger ikke har gjort nok for at beskytte ofrene.

’De er sørgeligt utilstrækkelige og gør lidt, hvis noget, for at advare de personer, som bliver sporet’, fremgår det.

Afslutningvis skrives der, at kvinderne har valgt at lægge sag an 'på vegne af dem, der bliver stalket eller er i risiko for det med det her farlige produkt.’