Blev udfordret til at sluge en snegl: Lå i koma i 420 dage

I 2010 var 19-årige Sam Ballard fra Australien til en fest hos en af sine venner.

Pludselig spurgte en ven, om Sam Ballard turde at tage udfordringen op og sluge en snegl. Det gjorde han, og han slugte derfor sneglen med det samme.

Men det skulle vise sig at ændre hans liv for altid.

Han fik det dårligt og blev kørt på hospitalet, hvor lægerne fandt frem til, at han var blevet inficeret med parasit. Ifølge den australske avis Daily Telegraph viser de fleste ingen symptomer, men i nogle tilfælde kan det påvirke hjernen.

Sam Ballard fik derefter meningitis, som han i første omgang så ud til at komme sig over, men på tragisk vis fik han et tilbagefald. I 420 dage lå han i koma, og det medførte, at han blev lam i dele af kroppen.

Tilbage i 2011 fortalte hans mor Katie Ballard, at hun håbede, at han en dag ville kunne gå og tale igen.

Tre år senere blev han udskrevet fra hospitalet i en kørestol. Sam Ballard er i dag 28 år og har jævnligt anfald. Han er ikke i stand til at kontrollere sin kropstemperatur, og han lever med en sonde.

- Det er tragisk. Det har ændret hans liv for altid, ændret mit liv for altid. Det er enormt. Påvirkningerne er enorme, siger Katie Ballard til Daily Telegraph.

Sam Ballard er afhængig af hjælp døgnet rundt, men i 2016 blev en stor del af den offentlige støtte ifølge avisen frataget familien. Sygdommen har derfor efterladt familien i stor gæld, efter de selv har måttet betale for en del af behandlingen.