Blind hund får førerhund

Hunde er blandt andet kendte for at hjælpe mennesker, men de kan også hjælpe hinanden.

En 11-årige golden retriever, som har mistet synet, har nemlig fået en 'førerhund'.

Den historie bringer flere internationale medier, heriblandt britiske Daily Mail.

Chelsea og Adam Stipe har haft den nu 11-årige Charlie siden, at den var hvalp. Men for tre år siden opdagede en dyrlæge, at Charlie led at grå stær, som medførte, at den blev blind.

Charlie havde svært ved at begå sig efter, at den havde mistet synet og virkede trist.

Derfor skaffede det amerikanske par en lille hvalp, som de døbte Maverick, så den kunne opmuntre den aldrende golden retriever.

Både Chelsea og Adam Stipe lagde mærke til, at deres lille hvalp havde et stort behov for at hjælpe sin nye blinde ven. Når Charlie ikke kunne finde sit legetøj, ville Maverick hurtigt finde det frem og lægge det foran den. Og når den lille familie gik tur, ville Maverick bide fast om Charlies hundesnor, så den ikke kom til skade.

Den kære hunde-duo gik viralt på de sociale medier, da Instagram-profilen WeRateDogs delte en video af Charlie og Maverick, der gik tur. Efterfølgende lavede den amerikanske tv-station NBC også et tv-indslag om det.

I dag har det amerikanske par lavet en Instagram-profil, der er dedikeret til deres hunde, som i skrivende stund har over 80,000 tusinde følgere.