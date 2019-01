Blind kvinde: Jeg blev bedt om at forlade bus fordi 'førerhunde ikke kan være sorte'

En ung blind kvinde i bussen fik at vide af en medpassager, at hun skulle 'få sin f***ing hund ud af bussen'

En førerhund kan ikke være andre farver end gul.

Det var, hvad en kvindelig medpassager ifølge 22-årige britiske Megan Taylor, gav som grund til, at hun og hunden straks skulle forlade bussen.

'Hvorfor er der en f***ing hund i bussen? Få den af' lød det angiveligt fra den unavngivne kvinde, da hun fik øje på Megan Taylors trofaste førerhund Rowley.

Det fortæller den 22-årige kvinde til Liverpool Echo.

Megan Taylor forsøgte at forklare kvinden, at Rowley var hendes førerhund, men kvinden kvitterede angiveligt med at kalde hende en løgner, fordi 'førerhunde er gule labradorer, og din hund er jo sort'.

- Jeg forsøgte at forklare hende, at førerhunde kan være alle farver og ikke behøver være labrador-hunde, selvom Rowley faktisk er det. Hun sagde, at jeg tog fejl.

- Så jeg besluttede mig for, at der ikke var noget, jeg kunne gøre for at gøre denne kvinde klogere, og at det ikke var tiden værd. I stedet valgte jeg at ignorere hende, mens hun fortsatte med at vrøvle, fortæller Megan Taylor den lokale avis.

Er blevet spyttet på, trådt på og skubbet

Siden hun som 15-årig kom alvorligt til skade med hovedet, har Megan Taylor lidt af periodisk blindhed foruden flere andre lidelser som nedsat hørelse, dårlig balance, hyppige besvimelses-anfald og svimmelhed.

Hun har valgt at stå frem om episoden på bussen, fordi det ifølge hende langt fra er første gang, hun på den måde er blevet overfuset, når hun benytter offentlig transport. Nu er det kommet så vidt, at hun frygter næste gang, hun er nødt til at tage bussen sammen med Rowley.

- Jeg tror ikke, jeg nogensinde har haft en stressfri rejse med offentlig transport, det er derfor jeg er så nervøs over at bruge det nu, siger Megan Taylor til Liverpool Echo.

- Andre gange er jeg blevet spyttet på, trådt hen over, skubbet væk og beskyldt for at være 'endnu et af de fulde unge mennesker' når jeg er besvimet, fortæller hun videre.

Kan ringe efter hjælp

Hunden Rowley hjælper Megan Taylor med mange ting i hverdagen.

For eksempel kan den hjælpe til, når hun taber ting på gulvet, når snørebindene skal bindes op, og når vaskemaskinen skal tømmes. Men blandt de mere vigtige af Rowleys opgaver hører, at den kan hjælpe sin ejer med at bevare roen, og endda ringe efter hjælp, hvis hun mister bevidstheden.

- Jeg forsøger at være positiv og ikke lade episoder som denne (med kvinden i bussen, red.) gå mig på, for jeg skammer mig ikke over mit handikap.

- Selvom jeg har så mange negative oplevelser, så ved jeg, at disse mennesker er fåtallet. De fleste mennesker er søde og rare, siger Megan Taylor til det lokale medie.

