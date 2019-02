Blind passager skabte panik: Levende skorpion fundet på fly

Flyet var netop landet, da en passager angiveligt spottede spindleren i bagagerummet over sæderne

Et Lion Air-fly, der 14. februar fløj fra Sultan Syarif Kasim II Lufthavn i Pekanbaru, Indonesien, mod Jakarta, havde angiveligt en blind passager med sig.

Der var, ifølge mediet Newsflare, tale om en giftig skorpion, der havde sneget sig med ombord, som skabte panik blandt de øvrige rejsende, da den blev fundet i et bagagerum over sæderne.

Karim Taslin var også passager på Boeing 737'eren, som fragtede den blinde passager.

- Da vi (Taslin og dem han sad ved siden af, red.) så skorpionen over os, skyndte vi at rejse os, og vi begyndte at løbe. Skorpionen forsvandt ud i kabinen, og jeg trykkede på nødknappen. Der var dog ingen, som besvarede, så vi skreg på hjælp, fortalte Taslin til mediet Newsflare.

Gigantisk hval-fly skabte kaos i lufthavn

Da panikken spredte sig i flyet, løb kabinepersonalet over, for at se hvad der skete, men dyret var allerede forsvundet, skriver Newsflare.

Personale fra Lion Air har været ude at kommentere episoden, og de forsikrer, at alt i flyet var blevet sprayet, så der ikke burde være nogen kryb ombord. Derfor er der nu sat en undersøgelse i gang.

- Personale og teknikere gik i gang med en grundig undersøgelse med det samme, så snart passagerer og bagage blev fjernet, men man fandt ingen dyr, fortæller Lion Air-talsmand Danang Mandala Prihantoro.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En fuld irsk kvinde tilsvinede personalet på et Air India-fly, da de ikke ville servere vin til hende. Se videoen her - og læs hele historien i artiklen herunder

Kvinde nægtet vin på fly: - Jeg vender fucking vrangen ud på jer