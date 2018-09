Bliv eller gå, men gør det ordentligt

Ugens soundtrack må være det gamle Clash-hit ’Should I Stay or Should I Go?’.

Danske Banks Thomas Borgen valgte at gå - Danmarks Radios Maria Rørbye Rønn valgte at blive.

Og begge valg kan diskuteres.

Thomas Borgen går først for alvor, når hans afløser er fundet, hvilket fik journalistisk chefredaktør på Børsen Niels Lunde til at stille det særdeles velvalgte spørgsmål: Hvordan kan en mand, der går, fordi han har svigtet sit ledelsesmæssige ansvar, alligevel beholde det ledelsesmæssige ansvar?

Maria Rørbye Rønn blev i TV Avisen spurgt, om hun er den rigtige til at lede den ’ombygning’, som DR skal igennem, når hun har stået i spidsen for den udvikling, som politikerne er utilfredse med.

’Nu er opgaven en anden. Vi skal reduceres og lave både en spareplan og en udviklingsplan. Og selvfølgelig tager jeg også den opgave på mig, når man er i nedgangstid. Sådan må det være', svarede hun blandt andet.

Jeg opfatter Maria Rørbye Rønn som et ordentligt menneske, der mener, hvad hun siger. Men det kunne også have været ordentligt at gå. Det kunne være en logisk konsekvens af, at hun ønsker et andet DR end politikerne. Den politiske detaljestyring kunne være et andet argument for at sige, at nok er nok.

Når det er sagt, og hvis vi udelukkende kigger på det kommunikationsmæssige, så gjorde Maria Rørbye Rønn det godt forleden.

Det er lidt mere end en almindelig dag på kontoret, når man skal formidle, at der er udsigt til massefyringer og besparelser i størrelsesordenen 420 millioner.

Rønn talte klart om, at DR bliver mindre, og at der skal afskediges mange medarbejdere. Journalisterne, som dækkede pressemødet, havde mulighed for at stille opfølgende spørgsmål, ligesom de, der ønskede det, efterfølgende havde mulighed for interview med Rørbye Rønn. De skulle blot skrive sig på en liste.

Det kunne Danske Bank lære noget af.

På pressemødet, hvor banken fortalte om deres egen undersøgelse af sig selv, måtte journalisterne kun stille ét spørgsmål. Det vil sige, at der ikke var mulighed for at følge op, når der blev gledet af eller talt udenom fra Danske Bank-toppens side. Efterfølgende var der ikke sat tid af til, at alle, der ønskede det, kunne tale med enten Thomas Borgen eller bestyrelsesformand Ole Andersen. ’Jeg har fået at vide, at jeg ikke skal snakke med dig’, lød meldingen fra bestyrelsesformanden til Ekstra Bladets reporter.

Det er egentlig utroligt, at de ikke selv kan se, hvor skidt sådan en adfærd ser ud i lyset af hvidvasknings-skandalens dimensioner.

Berlingskes graverjournalister har for længst afsløret, hvor stor og ildelugtende en lort d’herrer topfolk i Danske Bank sidder med.

Den bliver ikke skyllet ud med en sølle omgang spin som det her.