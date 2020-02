Bliv væk, bro

Vi skal ud i virkeligheden og se folk i øjnene. Det mener Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen. Derfor bød han onsdag eftermiddag til en åben snak på Flinchs Hotel på Samsø om en mulig Kattegatbro.

Cirka 20 fremmødte sad klar ved bordene i hotellets café til at argumentere for, hvorfor de ikke ønsker en bro over Samsø. Modstanden var tydelig at mærke i salen, hvor flere medlemmer af modstandsgruppen 'Nej til bro over Samsø' deltog sammen med andre lokale.

Der var store armbevægelser og rungende enighed om argumenterne for, at en bro ikke vil gøre noget godt for Samsø. Den vil ødelægge natur, lokalsamfund og turismen på øen, lød det fra borgmesteren, mens andre stillede spørgsmålstegn ved, om projektet overhovedet spiller sammen med fremtidens infrastruktur.

Det er også tydeligt, at der er mange følelser på spil for samsingerne.

- Jeg får sved på panden og ondt i maven af at tænke på, hvad en bro kan betyde for de mennesker, der bor her. Der kommer virkelig til at ske negative ting for os, lød det fra Ulla Holm, der er medlem af Samsø Byråd for SF og ligesom alle de øvrige byrådsmedlemmer modstander af en bro.

Positive sider af sagen var desværre en mangelvare i diskussionen. Årsagen til dette uddybes andetsteds her på siderne. Poul Madsen udfordrede dog de mange bro-modstandere til mødet om perspektiverne for broen, da han spurgte, om det ikke vil være godt for de erhvervsdrivende på øen at åbne op for især pendlere til Aarhus.

De argumenter fandt ikke gehør hos de fremmødte, som frygter, at en bro og motorvej tværs over øen vil dræbe dens særlige værdier, landskaber, stemning og ro.

