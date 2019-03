Bliver afgjort i dag: Rekordbygning måske på vej

Den store modekoncern Bestseller har bogstaveligt talt kæmpestore planer for 2019.

Således vil de opføre det såkaldte Bestseller Village & Tower i den midtjyske by Brande, hvor koncernen har allerede har hovedkvarter. Som en del af det kæmpe projekt skal byen oveni indeholde Danmarks og også Vesteuropas højeste bygning på hele 320 meter.

Byen er planlagt til at blive 645.000 kvadratmeter, hvilket svarer til 88 fodboldbaner, og kommer til at rumme omkring 60 butikker, boliger, hotel- og konferencecenter, kontorlokaler, caféer, restauranter, uddannelsesinstitutioner, legepladser, cykelstier og en tankstation.

Anders Holch Povlsen betaler for hele den nye by, hvor Rambøll er valgt som rådgiver på alle ingeniørdiscipliner. Foto: Bestseller

Forventer godkendelse

Men hvorvidt projektet overhovedet får lov til at blive til noget, bliver afgjort mandag aften, hvor den endelige godkendelse for projektet finder sted. Selvom ingenting er vedtaget, forventer Henrik Engedahl, formand for Teknik og Miljøudvalget i Ikast-Brande Kommune, at projektet bliver en realitet.

- Det er allerede enstemmigt godkendt af to udvalg. Nu mangler kun byrådet, men her forventer jeg også, at det bliver godkendt uden problemer.

Tonen omkring projektet er også kun positiv, hvis man spørger i kommunen.

- Det er klart, at vi lige skulle blinke en ekstra gang, da vi så de første tegninger for to år siden. Men når folk vil vækste og gro i kommunen, er det for det meste noget, vi glædeligt siger ja til, siger Henrik Engedahl til Ekstra Bladet.

Projektets størrelse og omfang er der heller ikke kommet mange indsigelser imod. Faktisk kun 22 for at være helt præcist. Til gengæld er indsigelserne kommet langvejs fra. Blandt andet et arkitektfirma fra Sjælland, en arkitektforening i Sønderjylland og en borger i Aarhus er kommet med bemærkninger. Også nabokommunen Herning har protesteret.

Tårnet burde deles

I Herning mener man, at tårnet på de 320 meter er lige højt nok. De foreslår, at man eventuel deler tårnet op i flere bygninger.

Højhus-helvede: Planer om Danmarks højeste bygning skaber splid

- Selve projektet har vi ikke noget imod, problemet er bare, at det får en stor synlighed og indflydelse på, hvordan man oplever de her områder. Det er et indgreb i vores uforstyrrede landskaber, sagde Ulrik Hyldgaard, der er formand for Byplanudvalget i Herning Kommune, tilbage i november.

Bestseller har allerede deres hovedkvarter i Brande, hvor der er mere end 1400 ansatte. I aften bliver det afgjort, om Bestseller også skal have Vesteuropas højeste bygning i Brande. Foto: Bestseller

Selvom der er sket nogle ændringer i forhold til de forskellige indsigelser, er det dog ikke noget, som har betydning for det store billede af den nye by og det medfølgende kæmpe tårn. Tårnet forbliver 320 meter højt.

- Vi har lavet små justeringer, som vi sagtens kunne lave i forhold til de forskellige indsigelser. Blandt andet om lyset i toppen af tårnet skulle blinke ned i jorden eller ud i luften, fortæller Henrik Engedahl, der altså ikke har valgt at tilgodese Herning Kommunes forslag om opdeling.

- At nogen vender tilbage og siger, at det er et højhus, og man kan se det langt væk, det er ikke noget, vi bliver overraskede over.

Bestseller betaler for hele den nye by, men vil ikke oplyse den estimerede pris på projektet. Der er heller ingen dato for igangsættelse af byggeriet.