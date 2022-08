Bliver brugt HELT forkert: Kirkegårdstoilet lukker

Når man skal besøge sine kære på Nordrer Kirkegård i Horsens, har man normalt kunne besøge det tilhørende toilet.

Men den mulighed har en lille gruppe nu ødelagt for resten af gæsterne.

Nordrer Kirkegård er nemlig blevet nødsaget til at låse toilet, fordi det bliver brugt som opholdsrum for andre, end kirkens besøgende.

Det skriver Horsens Folkeblad.

Vodka og smøger

Selvom toilettet på Nordrer Kirkegård ligner toilet, som et toilet ofte ser ud, har det alligevel været tiltrækningssted druk i de sene aftentimer.

Sådan ligner det i hvert fald, når kirkens personale gang på gang er kommet til et toilet fyldt med vodkaflasker, smøger og grillbakker i vindueskarmen.

Derfor besluttede kirkegården før sommerferien at låse toilettet, når personalet tog hjem klokken 1430.

Det er desværre en låst dør, der møder gæsterne på kirkegården, når de skal på toilet efter 14.30. Foto: Anders Brohus

Ærgerligt

Selvom det har været nødvendigt, ærgrer det Dennis Georg Næser, som er kirkegårdsleder i Horsens.

- Det er de få, der ødelægger det for de mange, og det er en skam. Vi synes, det er en rigtig god service, at man kan komme på toilettet, når man besøger en kirkegård, og at det er i en ordentlig stand. Nu forsøger vi det her i et godt stykke tid, og så kan vi forhåbentlig komme tilbage til at have det åbent igen, siger han til Horsens Folkeblad.