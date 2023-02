Bliver i campingvognene: - Vi nægter at flytte

Onsdag er deadline-dag for en gruppe helårscampister. Kommunen vil have dem ud, men de nægter at flytte

Onsdag er deadline-dag for en gruppe helårscampister. Kommunen vil have dem ud, men de nægter at flytte. Stedet betyder for meget, lyder det

Beboerne på Corona Camping bærer stedet og stedets historie som et hæderstegn.

Historierne om, hvordan fortabte sjæle er kommet dertil under livets kriser, og enten har forladt pladsen igen i bedre forfatning eller har slået sig ned og er blevet opslugt af fællesskabet, er de ivrige for at fortælle dem, der vil lytte.

I virkeligheden minder Corona Camping, der ligger ved Borup, meget lidt om en campingplads, hvis man ser bort fra de lange rækker af campingvogne, fortelte og fællestoiletter, og netop derfor gør det særligt ondt på beboerne, at stedet, som det fungerer nu, snart kan være fortid.

- Jeg kan ikke se, man kan finde noget sted i samfundet, hvor den her gruppe mennesker, kan få den hjælp, de får her, siger Lene Kjær, der har boet på pladsen i et års tid.

Annonce:

Størstedelen af pladserne på campingpladserne er besat af helårsbeboere. Men man må slet ikke bo på en campingplads hele året, lyder loven, og derfor kan mange af dem efter på onsdag blive tvunget til at finde et nyt sted at bo.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lene Kjær flyttede til Corona Camping for at have råd til at arbejde frivilligt på fuld tid. Foto: Emil Agerskov

Forskelligheder

Det er en broget flok, der har bosat sig på campingpladsen.

Nogle er kommet hertil, fordi de ikke har haft andet at bo i. Andre fordi de har stået i livskriser.

- En stor del af pladsens beboere ligger virkelig ned, når de ankommer. De kommer fra hjemløshed, skilsmisser og misbrug. Man kan bare se og mærke, hvor meget de bedres af at komme herud og få noget fred og ro og den hjælp, de har brug for.

- Der er et fantastisk sammenhold, og herude løfter de bredeste skuldre i flok. Vi passer på hinanden og tager os af hinanden, siger 47-årige Lene Kjær, der bosatte sig på pladsen, fordi hun vil spare penge, så hun kan arbejde frivilligt med flygtninge på fuldtid.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Corona Camping har eksisteret siden 1962. Michael Farnø overtog den i starten af 00'erne, og Susanne Farnø trådte til for knap et årti siden. Foto: Emil Agerskov

Vil ikke flytte

Fugemontøren Nicolaj Juhl har netop fået sig en ny vogn på Corona Camping.

Annonce:

Han indfandt sig på campingpladsen for bare fire måneder siden.

- Jeg havde ikke andre muligheder. Jeg kunne ikke få en lejlighed, og uanset hvor længe jeg står på venteliste, så sker der ikke noget. Så jeg tænkte, at jeg tager chancen og prøver det, siger 29-årige Nicolaj Juhl, der kun har boet på Corona Camping i fire måneder, og som til daglig arbejder som fugemontør og driver en selvstændig virksomhed ved siden af.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nicolaj Juhl er ny på pladsen, men han trives, og det samme gør hans datter, som bor hos ham hver anden uge. Foto: Emil Agerskov

Han har en datter, som han har hver anden uge, og som er glad for at være hos ham på campingpladsen. Han glæder sig til at vise hende den nye vogn.

Heller ikke 29-årige Nicolaj Juhl, der også har en selvstændig virksomhed på siden, har ikke tænkt sig at flytte frivilligt.

- Jeg synes, loven er åndssvag. Den bør blive ændret. Man må ikke noget længere, og jeg troede egentlig, Danmark var et frit land.

Annonce:

Fællesskab

Særligt ét ord går igen, når pladsens beboere taler om Corona Camping. Fællesskab.

Og det er også en af grundene til, at 36-årige Stefan Hemmingsen, der er tagdækker, slog sig ned for to år siden.

- Jeg har boet i betonbyggeri og villahus, men jeg synes, man er mere social herude. Alle hilser på hinanden, og jeg er et meget socialt menneske, siger 36-årige Stefan Hemmingsen.

- Men hvis jeg får dagsbøder på 500 kroner i hovedet, så finder jeg nok en anden campingplads. Men de skal smide mig ud, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Stefan Hemmingsen arbejder til dagligt som tagdækker. For ham er det sociale på Corona Camping afgørende. Foto: Emil Agerskov

Men flere års kamp og usikkerhed har sat sig i beboerne, og mange af dem er blevet godt trætte. En af dem, som Ekstra Bladet mødte, har boet på Corona Camping i fem år. Nu har hun givet op og har taget imod et tilbud om en bolig, som hun flytter til to dage efter deadline-dagen.

Annonce:

Både beboerne og stedet ejere, Susanne og Michael Farnø, håber, at det stadig kan lykkes at finde en lovlig løsning, så de kan blive.