Blod, blæk og bar hud: Tatovører fra hele verden tuscher løs til dansk festival

En røvgevir-tatovering gør ingen kvinde erotisk.

Sådan synger Allan Olsen i sangen om sin barndomsby Frederikshavn 'De fine kommer sjældent fra Fresse'.

Erotisk eller ej, så var Amager-nummerpladen mode i 90'erne og start-00'erne - det vidner denne reporters stakkels lænd i hvert fald om, men i år blev der altså ikke tuschet mange af slagsen på Danmarks ældste tatoveringsmesse, Nordic Ink Festival i Frederikshavn.

Til gengæld hitter mandalaer, alverdens dyr og old school sømandstatoveringer.

Sådan så det i hvert fald, da Ekstra Bladet tog et kig på de mange blækglade mennesker, der i weekenden havde taget turen fra ind- og udland for at blive tatoveret.

Færingen Sára Gásadal, 19, er vild med Disney og får her en eventyrlig tatovering med de kendte Disney-ører tegnet sammen med en drømmefanger. Foto: Claus Bonderup

En af dem er 19-årige Sára Gásadal fra Færøerne.

- Jeg tog flyveren herned fra Færøerne fredag for at blive tatoveret af ham. Jeg så nogle billeder af hans tatoveringer på nettet, og så vidste jeg bare, at han skulle lave den, siger hun, mens hun skærer ansigt i smerten.

- Bliver det så ikke en dyr tatovering med fly og overnatning?

- Jo, men det er det hele værd, smiler hun.

Kæmpe tattoo-festival: Se vores vilde tatoveringer

Ømme brystvorter

I en anden bod er frederikshavneren Frederik Varmløse, 23, snart færdig efter sammenlagt et døgn under nålen.

- Brystvorterne gjorde virkelig ondt, men det er mest bare hårdt at ligge på ryggen så længe, fortæller han.

Frederik Varmløse, 23, har været under Jeppe Isbaks nål i timevis for at få en vædder på brystkassen. Foto: Claus Bonderup

Og det er mange timer i streg at lægge krop til, forklarer tatovør Jeppe Isbak fra Color Perception i Aalborg.

- Det er meget få mennesker, der kan tage så meget på en gang i det område af kroppen. Han er virkelig hardcore.

Nej til nazitegn

Jeppe har været tatovør i mange år og været med på festivalen de sidste syv.

- Vi gør det først og fremmest for at vise, hvad vi kan. Jeg regner meget rundt i Europa til messer som den her. I næste weekend skal jeg til Polen, forklarer han.

- Er der nogen tatoveringer, du ikke vil lave?

- Ja, masser. Jeg laver ikke hvad som helst bare for sjov skyld.

Fakta: Blæk på kroppen 15% af danskerne har en tatovering. Over halvdelen af vores tuscher, symboliserer noget personligt. Man skal være over 18 år for at få en tatovering. Det er ikke lovligt at tatovere på hænder, hals, hoved og ansigt. Det er vigtigt at sikre sig, at udstyret er sterilt og at tatovøren bruger en engangsnål. Du bør ikke blive tatoveret, hvis du er syg eller fuld. Siden 2014 har der været en registreringsordning for tattoobutikker. (Kilde: Think Before You Ink/Miljøstyrelsen)

- Hvad har du sagt nej til?

- Nazitegn for eksempel. Og unge mennesker med der dårlige idéer, der vil have lavet hampblade op ad halsen og sådan noget.

- Så ville du tatovere mig, hvis jeg ville have lavet Poul Madsens ansigt på ryggen i håb om en lønforhøjelse?

- Det ville jeg nok ikke sige nej til. For mig handler det om etik. Andre vil jo ikke se ilde på dig, fordi du fik et billede af din chef. Men det er måske ikke så velovervejet, men det er jo en anden ting, griner han.

Træt af turist-tuscher

Generelt virker de fleste tatoveringer på Nordic Ink ganske velovervejede. Franske Charlotte Pare, 18, har vidst i mange år, at hun gerne ville have en tusch.

- Det er min første tatovering, men det bliver ikke den sidste, fortæller hun, mens hendes landsmand, Gigi Carolle svinger nålen.

Charlotte Pare, 18, har nu en grafisk bi siddende på lænden. Foto: Claus Bonderup

Hun er langtfra den eneste udenlandske tattoo-kunstner i Frederikshavn i disse dage. De kommer helt fra lande som USA, Kina, Tyrkiet, Singapore og Brasilien.

Gigi har tatoveret i to år i sin biks i Paris og har taget turen til Vendsyssel for at møde andre kunstnere og for at tatovere en anden type kunder end dem, hun har i den franske hovedstad.

- Derhjemme tatoverer jeg meget turister, der vil have ting, der minder dem om Paris. Men jeg kan bedre lide at lave mine egne værker, siger hun, mens hun prikker blæk ind i Charlottes lænd.

Nederst på den franske studerendes ryg sidder nu en bi. Forhåbentlig bliver insekter på lænden ikke som vores tids røvgevir.