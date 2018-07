Bloddonorer tager til stranden i stedet for at give blod

De fynske bloddonorer vil åbenbart hellere tage på ferie eller ligge ved stranden i stedet for at give blod.

Tirsdag morgen manglede blodbanken hele 419 portioner blod.

- Situationen er alvorlig, men den er ikke livstruende, siger Elizabeth Hanmann, der er bioanalytiker i blodbanken på Odense Universitets Hospital til Ekstra Bladet.

Elizabeth Hanmann mener, at det er den lange, varme sommer, som har fået de ellers så trofaste donorer til at undlade at levere blod.

- Folk ligger ved stranden, eller også har de fokus på andre ting. De tænker vel, at det er naboen, der giver blod denne gang, siger bioanalytikeren.

Vendt tilbage

Efter omtale i de lokale medier tirsdag morgen er situationen ved at blive bedre.

- Vi kunne med det samme mærke, at folk meldte sig til at blive tappet, da de hørte, at vores beholdning af blod var bekymrende lav. Så vi er rigtig glade for, at donorerne nu er begyndt at komme igen, siger Elizabeth Hanmann til Ekstra Bladet.

Det er ikke usædvanligt, at blodbankerne landet over mangler blod i sommerperioden. Derfor bygger de et lager op, inden ferietiden sætter ind.

- Donorerne kommer jo også i karantæne, hvis de har været i udlandet, oplyser Elizabeth Hanmann.