Blodigt opgør: 400 såret under uroligheder i Libanon

Næsten 400 mennesker blev lørdag såret under uroligheder i Libanons hovedstad, Beirut, skriver AFP.

Det gør gadekampene mellem regeringsfjendtlige demonstranter og politi til de hidtil mest blodige under landets langvarige krise.

Først blev det ellers meldt ud, at 220 personer var blevet såret under de voldsomme sammenstød, men nu er tallet opjusteret til næsten 400, melder AFP.

Fotos: Anwar Amro/Ritzau Scanpix

Røde Kors og civilforsvaret oplyser, at mindst 377 mennesker lørdag blev bragt til behandlinger på hospitaler eller fik førstehjælp på stedet.

Nye demonstrationer ventes søndag.

Under de store demonstrationer bliver der stillet krav om, at hele Libanons politiske klasse skal fjernes fra magten. Aktivisterne kalder den ineffektiv. De mener, at den nuværende ledelse er gennemsyret af korruption.

Demonstranter opfordrede lørdag til en "vredens uge" på grund af krisen og de mange mislykkede bestræbelser på at få dannet en fungerende regering.

De forskellige politiske partier og grupperinger enedes den 19. december om at gøre uddannelsesminister Hassan Diab til ny premierminister. Men der kan ikke opnås enighed om besættelsen af de øvrige ministerposter.

Verdensbanken har advaret om, at fattigdom kan tage voldsomt til, så den kommer til at omfatte halvdelen af befolkningen. I dag er det en tredjedel af befolkningen, som lever i decideret fattigdom.

