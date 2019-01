Blodmånen kan forsvinde i rimtåge og skyer

Mandag morgen vil der for sidste gang i de næste 10 år være en såkaldt blodmåne over Danmark.

Klokken 3.36 vil en skygge begynde at glide ind over månen, og fra klokken 5.41 til 6.43 vil der være en totalt måneformørkelse. I perioden med den totale måneformørkelse vil månen fremstå rød, den såkaldte blodmåne.

Skulle lysten være der til at stå tidligt op og se det sjældne vejrfænomen, så kræver det godt med varmt tøj, hvis man bevæger sig udenfor.

- Det bliver omkring minus to til minus fem grader over hele landet, men i de tidlige morgentimer vil det blive koldt. Det vil blive varmere i løbet af dagen, fortæller Bolette Brødsgaard fra DMI.

Kulden er ikke det eneste, der kan være til hinder for at se blodmånen mandag morgen. Det meste af landet vil blive dækket af en rimfrosttåge, som gør det svært at se den røde måne.

- Beboere i det nordvestlige Jylland kan måske se månen, da tågen er passeret på det tidspunkt. Beboere ved kysten på Lolland og Falster kan måske også være heldige at få klart vejr, siger Bolette Brødsgaard.

Der er ifølge DMI en chance for, at rimtågen slet ikke bliver et problem tidligt mandag morgen, da den kan være drevet væk. Men så er der et nyt problem for blodmåne-lystne danskere.

I løbet af natten vil der komme skyer ind over Danmark, og de vil også spærre for udsynet til månen. De mange skyer over landet vil være fyldt med nedbør i form af sne og slud.

