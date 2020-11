Blodrøde tal: Det går elendigt for mink-branchen

Mink er blevet en særdeles varm politisk kartoffel.

Fra alle sider af Folketinget bliver der skudt med skarpt mod regeringen og i særdeleshed fødevareminister Mogens Jensen (S), der gav ordre om, at alle mink skulle aflives, uden at have lovhjemmel til det.

Især oppositions-politikerne er rødglødende. Her går kritikken blandt andet på, at regeringen er i gang med at smadre et særdeles indbringende erhverv for Danmark.

'Tillykke Kina – snart er den sidste danske mink død,' skriver eksempelvis tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen som overskrift i en klumme i B.T.

'Det danske pels-eventyr, som i de gode år gav en eksport på mere end 10 mia. kr., er slut efter 90 år,' fortsætter Løkke.

Lars Løkke Rasmussen er bestemt ikke tilfreds med, hvordan regeringen har håndteret coronasmitte blandt mink. Foto: Emil Agerskov/Ekstra Bladet

Blodrøde tal

Men kigger man helt nøgternt på tallene, er minkavl i Danmark i dag på ingen måde en god forretning.

Ifølge tal fra Danmark Statistik var den gennemsnitlige overskudsgrad i 2019 for pelsdyravlere på minus 25 procent, og året før var tallet minus 27 procent. Overskudsgrad angiver, hvor stor en del af en virksomheds omsætning der bliver til overskud.

Tallene inkluderer også avlere af chinchillaer, der dog spiller en forsvindende lille rolle i dansk pelsdyrproduktion.

De danske minkavlere havde i gennemsnit et underskud på 0,7 mio. kroner i 2019.

I et folketings-svar fra 25. oktober i år skriver fødevareminister Mogens Jensen (S) desuden om minkbranchen:

'Danmarks Statistik oplyser, at 100 pct. af minkbedrifterne (minkfarmene, red.) havde negativt driftsresultat efter ejeraflønning i 2019.'

- De havde en gylden periode i starten af 10’erne. Priserne var høje, og de tjente gode penge. Men siden er det gået ned ad bakke. Udbuddet er steget, som har bevirket et kraftigt prisfald og temmelig dårlige resultater de seneste år, siger Henrik Bolding Pedersen, chefkonsulent i Danmarks Statistik, til Ekstra Bladet.

Den danske mink skabte i sin storhedstid lukrative forretninger for danske minkavlere. Ifølge Danmarks Statistik beskæftiger den danske minkbranche i dag 2600 personer. Foto: Casper Dalhoff

Ekspert: Branchen er helt død

Tallene for den danske minkbranche er i store træk gået ned siden 2015. Her lå den gennemsnitlige overskudsgrad ifølge Danmarks Statistik på positive 18 procent, men er altså siden faldet drastisk med undtagelse af et lille positivt år i 2017.

- Hvis man tager de samfundsøkonomiske briller på, så kan man sige, at hvis man har et par tusind beskæftigede i et erhverv, som vedvarende giver underskud, så er det sådan set bedre, at de finder arbejde andet sted, hvor deres arbejdskraft er mere produktiv.

- Det er måske en tand, der i virkeligheden er meget god at få trukket ud, siger cheføkonom og vicedirektør i tænketanken Kraka Jens Hauch.

I 2015 eksporterede vi ifølge Danmarks Statistik minkpels for 11 mia. kroner, mens eksporten i 2019 var på 5 mia. kroner.

De røde tal ser da også ud til at være skyld i, at flere minkavlere i bukket under de seneste år. Ifølge et folketingssvar fra fødevareministeren 25. oktober gik 27 minkavlere konkurs i 2019.

I 2016 og 2017 var der bare syv konkurser pr. år.

Minkavler: Hårde tider

Ekstra Bladet har været i kontakt med minkavler Jens Bukholt fra Vestjylland, der er voldsomt påvirket af den nuværende situtation.

- Vi har tre minkfarme. To af dem er slået ned og puttet i containere. Den sidste ligger uden for zonen. Her er 100.000 mink, vi skal have pelset inden 16. november kl. 23.59.

Dansk pelsdyravl går en meget usikker fremtid i møde. Her klargøres minkskind på en minkfarm i 1951. Foto: Ritzau Scanpix

Minkavleren kan genkende billedet af en voldsomt presset branche, som ikke længere er en guldrandet forretning.

- Der er ingen tvivl om, at der har været hårde tider, men der har også været gode tider. De minkfarmere, der har været med i de gyldne tider fra 2010 til 2014, fik pengekassen fyldt godt op. Den tærer de på nu. Men det er ikke ligeså hårdt for dem sammenlignet med dem, der kom senere til. De er her ikke mere.

Jens Bukholt ved endnu ikke, hvad fremtiden bringer for ham.

- De fleste er rystede lige nu og har derudover travlt med at pelse eller slå ned. Jeg tror først, du kan få et svar på fremtidsplaner, når vi går ind i januar.