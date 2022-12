Blodrøde tal: Kun én bus kan betale sig

Hjulene på busserne i Århus drejer rundt, rundt, rundt, rundt og koster kassen.

Eller rettere sagt 26 ud af 27 århusianske Midttrafik-busser gør.

Det skriver Århus Stiftsidende.

Busrute 45 er den eneste Midttrafik-busrute, der faktisk sikrer et sølle overskud på lige knap 20.000 kroner, og den er oven i købet en natbus, hvor taksterne for de rejsende århusianere er dobbelt op i nattetimerne.

Sat på spidsen koster opretholdelsen og driften af bustransporten i smilets by de århusianske skatteydere mere end 300 millioner kroner om året.

Opgørelsen af busdriftens finanser er noget, der bekymrer Nicolaj Bang (K), der er rådmand i kommunens forvaltning for Teknik og Miljø.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Foto: Ernst van Norde

'Der skal være offentlig transport i en by som Aarhus. Men 300 millioner kroner om året er mange penge. Der kommer nok desværre en diskussion - formentligt ved det kommende budgetforlig - om, hvordan vi har indrettet vores offentlige transport, siger Nicolaj Bang (K), rådmand for Teknik og Miljø i et interview med Stiften.

Tidligere har blandt andet Enhedslisten fremsat forslag om at gøre busserne gratis. Forslaget vil ifølge Midttrafik rejse driftsomkostningerne for alle former for offentlig transport i kommunen med lige knap 500 millioner danske kroner ekstra om året for de århusianske skatteydere.