Blodrøde tal på aktiemarkedet

Det har langt fra været en festdag for de danskere, der har valgt at placere deres penge i aktier.

Aktiemarkedet er nemlig ramt af et kursfald, og tallene er røde over hele det europæiske kontinent. Tyskland, Frankrig, Sverige, Spanien, Storbritannien, Italien og Schweiz har alle oplevet nedgang i dag.

Det skriver finansmediet Euroinvester.

Ifølge aktiechef og partner i Formuepleje Otto Friedrichsen skal årsagen til kursfaldet findes på den anden side af Atlanten. Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, er begyndt at diskutere, om de skal udfase de hjælpepakker, der skulle sætte skub i økonomien efter coronakrisen.

- Det er gift

Mere konkret har den amerikanske centralbank opkøbt statsobligationer, hvilket betyder at kursen stiger på dem. Det virker på økonomien ved, at det presser renterne ned, og derfor bliver det billigere for forbrugeren at låne penge.

- Usikkerhed er gift for aktiemarkedet, og når man ikke ved, hvordan centralbanken i USA kommer til at agere, oplever man de her kursfald, siger Otto Friedrichsen til Ekstra Bladet.

Otto Friedrichsen peger på, at de amerikanske hjælpepakker sandsynligvis ophører inden årets udgang. Han understreger desuden, at debatten i USA og Storbritannien om et tredje stik med coronavaccinen samt Kinas strammere regulering af tech-giganter også kan være medvirkende faktorer til, at aktietallene er røde.