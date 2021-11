Blodrødt Europa: Smitten eksploderer

WHO siger, at Europa er epicenter for pandemien på trods af, at mange er vaccineret.

Flere europæiske lande oplever smitterekord, og flere lande er nu begyndt at aflyse begivenheder og lukke ned

Smitten med coronavirus stiger voldsomt i Europa.

I Danmark lød smittetallet torsdag på 3017, hvilket er det højeste antal smittede på et døgn siden december sidste år. Ifølge Viggo Andreasen, der er universitetslektor i matematisk epidemiologi på RUC, forventes det tal at blive fordoblet i løbet af to til tre uger, hvis politikerne lader stå til.

I Norge blev der tirsdag sat smitterekord med 2126 nye tilfælde. Det er en stigning på 500 fra ugen før, og samtidig viser FHI's ugerapport, at antallet af indlagte og døde med coronavirus også er steget markant fra ugen før, skriver norske Dagbladet.

Smitten brager afsted i Tyskland

Norge er dog langt fra det naboland, hvor smitten er værst. I Tyskland bliver der i øjeblikket sat smitterekord på smitterekord, og onsdag lød tallet på 40.000 nye smittede, hvilket ifølge Robert Koch-instituttet er det højeste tal til dato.

I Tyskland forklarer man den voldsomme stigning med, at vaccinationsraten er relativt lav. Her er 67 procent af befolkningen færdigvaccineret.

- Det er en nødsituation lige nu, siger den tyske virolog Christian Drosten fra Charité Hospital i Berlin til The Guardian.

Mediet rapporterer også, at mange af Tysklands julemarkeder allerede er blevet aflyst, hvilket forventes at ramme økonomien hårdt, idet julemarkederne årligt tiltrækker 150 millioner gæster.

Særligt i Bayern er befolkningen hårdt ramt. Fra på mandag lukker skoler, børnehaver og vuggestuer, og tirsdag bliver alle fritidsordninger lukket, beretter ZDF.

Samtidig indføres begrænsede åbningstider for blandt andet supermarkeder, apoteker, tankstationer og banker.

Boom i Europa

I sidste uge lød det fra WHO, at Europa igen er pandemiens epicenter. Det understøttes af de seneste tal, der viser, at flere europæiske lande i øjeblikket kæmper med en ny, stor bølge.

Både Rumænien og Bulgarien er ramt af en ny bølge. I begge lande er en relativt lav andel af befolkningen færdigvaccineret. Bulgarien har den laveste andel af færdigvaccinerede i hele Europa, og her er antallet af coronapatienter på intensivafdelinger fordoblet siden september.

Begge lande har igen indført brug af mundbind, og i Rumænien er skolerne blevet lukket midlertidigt.

Også Rusland, Tyrkiet og Ukraine ligger blandt de lande med fleste smittede den seneste måned ifølge statistik fra Johns Hopkins University.

I alt har der på verdensplan været over en kvart milliard coronatilfælde, og mere end fem millioner er døde med corona, siden epidemien brød ud.